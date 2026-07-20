Da sabato prossimo l’attivazione della ZTL stagionale su Marina di Ragusa

Ragusa, 20 luglio 2026 – “Come già comunicato in diversi incontri e ribadito nel corso del Consiglio comunale di questa settimana – afferma l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – da sabato sarà attiva la ztl stagionale su Marina di Ragusa.

La limitazione al traffico, valida solo per i non autorizzati, sarà in vigore solo il sabato e la domenica dalle 20.00 alle 03.00 nella zona B “Tindari-Centro” e, dalle 20.00 alle 06.00, nella zona C “Malta”. Solo nella settimana di Ferragosto la ztl sarà attiva ogni sera.

In ogni caso nei diversi varchi la scritta “Ztl chiusa” in rosso indicherà il divieto di accesso ai non autorizzati.

Ricordo che l’accesso, muniti di regolare pass, è consentito a:

• Residenti e/o loro congiunti

• Domiciliati e/o loro congiunti

• Proprietari di immobile e appartenenti al loro nucleo familiare

• Titolari, gestori o dipendenti di attività economiche

• Chi deve svolgere la propria attività professionale

• Corrieri e delivery

• Ospiti di attività ricettive

• Persone con ridotte capacità motorie

• Auto e mezzi elettrici

• Motocicli (nelle ZTL B e C anche senza pass)

Chi già dalla scorsa estate è regolarmente in possesso di pass non deve fare nulla. Per le nuove richieste di pass, temporanei o permanenti, è sufficiente andare sul sito www.ragusapass.it e seguire le indicazioni del tutorial. Nelle more dell’analisi della documentazione presentata, la richiesta ha già validità di pass.”

Salva