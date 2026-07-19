L’atleta pozzallese Fidone al via alla 21K StraLivigno 2026: una sfida tra montagna, tecnica e passione

LIVIGNO, 19 Luglio 2026 – A pochi giorni dal conseguimento della laurea in Scienze Motorie, il pozzallese Fabio Biagio FIDONE ha scelto di celebrare uno dei traguardi più importanti della sua vita prendendo parte alla 21K StraLivigno 2026, una delle gare di trail running più affascinanti e impegnative dell’arco alpino.

La manifestazione ha richiamato oltre 1.500 atleti provenienti da ogni parte del mondo, trasformando Livigno in una grande festa internazionale della corsa in montagna. Un evento capace di coniugare sport, natura e spettacolo, attraversando alcuni degli scenari più suggestivi delle Alpi.

La 21K StraLivigno si è sviluppata lungo un percorso altamente tecnico, caratterizzato da sentieri di montagna, tratti rocciosi, continui cambi di ritmo, salite impegnative, discese veloci e un dislivello positivo di circa 1.000 metri, elementi che hanno richiesto agli atleti grande preparazione fisica, capacità di gestione dello sforzo e attenzione nella corsa.

Per Fabio Biagio Fidone la sfida è stata resa ancora più impegnativa dal fatto di essere arrivato a Livigno soltanto nella serata di venerdì, senza avere il tempo necessario per acclimatarsi all’altitudine, superiore ai 1.800 metri. Una condizione anzi che non ha inciso molto sulla prestazione e che non ha impedito all’atleta siciliano di affrontare con determinazione una gara tanto spettacolare quanto selettiva.

«È stato un regalo che ho voluto fare a me stesso – racconta Fidone – dopo aver conseguito appena cinque giorni fa la laurea in Dottore in Scienze Motorie. Correre tra cascate, ruscelli, pascoli alpini, animali al pascolo e panorami mozzafiato è stata un’esperienza che va ben oltre il risultato sportivo. Un percorso duro, tecnico ed emozionante, reso ancora più speciale dall’entusiasmo del pubblico presente lungo il tracciato.»

L’esperienza a Livigno, tuttavia, non si conclude con la competizione. Fabio Biagio Fidone resterà infatti nella località valtellinese insieme all’atleta della Team Sempre di Corsa, Lorenzo Lotti, per svolgere la seconda settimana del ** Camp di Corsa**, appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita degli atleti sempredicorsa.

Nel corso del camp, Fidone sarà impegnato come docente nelle attività legate al nuoto, l’importanza e benefici del nuoto post corsa, mettendo a disposizione le competenze maturate nel proprio percorso professionale e accademico, sia nelle attività di formazionr che di assistenza tecnica e collaborazione organizzativa, confermando ancora una volta il proprio impegno nella promozione dello sport e della formazione.

Fidone oltre alla partecipazione al camp, proseguirà la sua permanenza in altura con una settimana di allenamento specifico, prima di prendere parte domenica prossima alla 100ª edizione del Giro Podistico di Castelbuono, dove sarà al via insieme al compagno di società Lorenzo Lotti.

Dalla laurea ai sentieri d’alta quota, Fabio Biagio Fidone continua così a coniugare passione, studio e attività sportiva, portando con orgoglio il nome di Pozzallo in contesti nazionali e internazionali di grande prestigio.

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