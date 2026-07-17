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Attualità | Ispica

Kitesurf e Santa Maria del Focallo, binomio perfetto

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Ispica, 17 Luglio 2026 – La spiaggia di Santa Maria del Focallo, situata nel territorio di Ispica, si conferma una delle mete più ambite a livello internazionale per gli amanti degli sport acquatici. Questo splendido tratto di costa ragusana rappresenta un vero e proprio paradiso per il kitesurf grazie alle sue eccezionali condizioni naturali. Un valore aggiunto fondamentale è costituito dal prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato alla località per la pulizia delle sue acque e l’eccellente gestione ambientale, a testimonianza di un ecosistema marino incontaminato e protetto.
Il successo di questo spot si deve a caratteristiche climatiche uniche. Molti turisti e sportivi stranieri scelgono Santa Maria del Focallo proprio per le sue condizioni meteo e di vento eccezionalmente favorevoli. L’esposizione geografica della spiaggia garantisce infatti una ventilazione costante durante tutto l’anno, con una forte incidenza di venti termici ideali per planare in totale sicurezza. A questo si aggiungono un fondale interamente sabbioso e acque che rimangono molto basse anche a grande distanza dalla riva, offrendo una situazione ottimale sia per i principianti sia per gli atleti più esperti. I chilometri di spiaggia dorata e gli ampi spazi a disposizione permettono inoltre di armare le vele e muoversi in totale libertà e senza ostacoli.
Nonostante sia famosa nel mondo del kite, la spiaggia attira ogni anno migliaia di visitatori che non praticano questo sport. Famiglie con bambini, amanti della natura e bagnanti scelgono questa costa per godersi il mare limpido, fare lunghe passeggiate lungo il litorale o rilassarsi tra le suggestive dune di sabbia e la macchia mediterranea. La località mette così d’accordo tutti. Le scuole specializzate e le strutture ricettive presenti sul territorio continuano a fare da volano per il turismo della Sicilia sud-orientale, allungando la stagione da marzo a novembre e accogliendo chiunque cerchi un connubio perfetto tra sport, relax e rispetto dell’ambiente.

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