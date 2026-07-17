175 mila euro per ognuno dei 12 comuni siciliani che affrontano l’emergenza migranti

Palermo, 17 luglio 2026 – Arriva una boccata d’ossigeno fondamentale per dodici Comuni siciliani in prima linea nella gestione dei flussi migratori. L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha emanato il decreto che assegna, a titolo di acconto, la somma complessiva di 2.100.000,00 euro (corrispondente al 70% dello stanziamento totale di 3 milioni di euro previsto per l’esercizio finanziario 2026) in favore delle amministrazioni comunali maggiormente esposte al fenomeno. Ciascuno dei dodici enti beneficiari riceverà nell’immediato una quota fissa di 175.000,00 euro, in attesa del riparto del restante 30% che sarà parametrato sul numero di sbarchi e primi approdi registrati nell’anno precedente. Un risultato che porta la firma anche dell’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, il quale tre anni fa ha contribuito ad ideare, promuovere insieme ad altri deputati, l’introduzione di questa misura finanziaria straordinaria per sostenere le casse dei Comuni gravati dalle ricadute economiche e sociali della gestione dei flussi. “Questi fondi sono il frutto di una precisa battaglia politica che abbiamo avviato tre anni fa quando cercammo di far comprendere come i Sindaci e le comunità locali non potessero essere lasciati soli a gestire un peso e una responsabilità di portata internazionale, che spesso finisce per drenare risorse comunali e penalizzare l’immagine turistica dei nostri territori. Oggi questa misura è strutturata e consolidata, e rappresenta una risposta concreta e puntuale da parte della Regione”. L’Onorevole Abbate coglie l’occasione per rivolgere un invito chiaro e costruttivo alle amministrazioni locali che beneficeranno del contributo finanziario: “Trattandosi di trasferimenti straordinari di parte corrente, queste risorse non sono vincolate a specifiche spese di gestione dei migranti. Per questa ragione, invito calorosamente tutti i Sindaci e i Consigli Comunali a sfruttare questa liquidità per investire nei servizi essenziali per i cittadini come manutenzione delle strade, potenziamento del welfare locale, decoro urbano, illuminazione, l’avvio dell’anno scolastico e il sostegno alle fasce deboli”. In base a quanto disposto dal decreto dirigenziale, dei dodici Comuni siciliani che riceveranno il contributo di 175.000,00 euro a titolo di acconto, tre sono in Provincia di Ragusa ovvero Ragusa, Modica e Pozzallo che riceveranno complessivamente 525 mila euro. Gli altri sono Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Siculiana, Porto Empedocle, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania. Il restante 30% dello stanziamento complessivo (pari a 900.000,00 euro) sarà erogato non appena le Prefetture interessate avranno trasmesso i dati definitivi e ufficiali relativi al numero di arrivi come primo approdo nei singoli territori.

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