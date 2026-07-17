Il Frigintini Calcio “Blinda” il centrocampo dallo Scicli CR arriva Stefano Gazzè

Modica, 17 luglio 2026 – Altro colpo da 90 per il Frigintini Calcio del presidente Michele Giannone, che con scelte oculate e mirate punta a costruire una rosa che possa permettere al riconfermatissimo tecnico Ciccio Di Rosa di avere più frecce al suo arco e puntare senza i patemi d’animo dello scorso campionato a raggiungere gli obiettivi fissati dalla società rossoblu.

Dopo le riconferme di buona parte della rosa dello scorso campionato e gli arrivi di Giorgio Mallia e Momo Noukri, il responsabile dell’area tecnica rossoblu, Stefano Di Rosa ha lavorato e raggiunto l’accordo con Stefano Gazzè.

Gazzè arriva all’ombra del Castello dallo Scicli CR e nel play out vinto dai rossoblu della frazione modicana proprio contro la formazione cremisi è stato l’ultimo ad arrendersi, riuscendo con un gran gol dal limite dei sedici metri a riaprire i giochi e riaccendere le speranze sciclitane.

Ora per Stefano Gazzè, l’esperienza in rossoblu, dove porta esperienza, corsa, tecnica e personalità che serviranno tantissimo al reparto mediano dell’undici modicano.

Gazzè, infatti, è un centrocampista completo, che conosce bene il campionato di Promozione e potrà contribuire in maniera importante ad alzare il tasso tecnico della “Banda” e ad aumentare l’esperienza di un gruppo che seppur rinforzato nei punti in cui lo scorso campionato si erano viste delle lacune, rimane sempre molto giovane ma con tanta voglia di fare bene.

Con l’arrivo di Stefano Gazzè, dunque, la squadra è quasi al completo, ma nelle prossime ore ci potrebbero essere ancora delle novità in entrata con l’innesto di un nuovo elemento su cui Stefano Di Rosa sta lavorando e che presto potrebbe “impreziosire” la rosa da mettere a disposizione di Ciccio Di Rosa che potrebbe avere l’organico al completo già dall’inizio della preparazione metà agosto.

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