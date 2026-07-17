M5s Ragusa. Anche la piazzetta del Bam, alla villa Margherita, nel totale degrado. Hassen: “Siamo alle solite”

Ragusa, 17 luglio 2026 – “Siamo alle solite. Ci troviamo di fronte ad un’Amministrazione comunale che non ha la minima idea di come gestire, a livello di manutenzione, le varie zone della città”. Lo dicono la rappresentante cittadina del M5S di Ragusa, Najla Hassen insieme all’attivista Federico Firrincieli a proposito dello stato di degrado in cui versa il percorso destinato all’accesso di passeggini e persone con ridotta mobilità verso la piazzetta dove si trova il Bam, ex City, alla villa Margherita. “E’ solo l’ennesima zona cittadina lasciata a sé stessa. Lungo il percorso sono presenti numerosi pezzi di vetro, che rappresentano un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini, oltre a cavi elettrici che fuoriescono dai muri, con evidenti rischi per la sicurezza. Un’area pubblica deve essere accessibile e sicura per tutti, senza eccezioni. Questa Amministrazione, con in testa il suo sindaco, continua colpevolmente a dimenticare intere zone che, come in questo caso, poi si svuotano e diventano terra di nessuno: risse, spaccio, schiamazzi notturni sono all’ordine del giorno e della notte. Come nel caso del terminal Bus dell’ex Scalo Merci che avevamo già segnalato qualche settimana fa, è quindi necessario che l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti intervengano con la massima tempestività per mettere in sicurezza il percorso, rimuovere i materiali pericolosi e ripristinare condizioni adeguate di decoro e fruibilità. La tutela della sicurezza dei cittadini e l’attenzione verso le persone più fragili devono rappresentare una priorità assoluta”.

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