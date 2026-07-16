Ragusa. “Un’Estate di Sport”, programma di eventi sportivi, tornei e attività all’aperto

Ragusa, 16 luglio 2026 – Entra nel vivo “Un’Estate di Sport”, il programma di eventi sportivi, tornei e attività all’aperto promosso dal Comune di Ragusa che accompagnerà cittadini e turisti lungo tutta la bella stagione, fino a ottobre.

“Lo sport – afferma il sindaco, Peppe Cassì – si conferma un ulteriore elemento di attrattività turistica, un volano di valorizzazione dei nostri luoghi e uno strumento di inclusione sociale. Ospitare eventi di livello nazionale e valorizzare il nostro ampio territorio, dalle spiagge dorate ai parchi urbani grazie alla collaborazione del nostro tessuto sportivo, ci permette di offrire una proposta ricca sia per chi vive Ragusa sia per i turisti che ci scelgono.”

“Questo cartellone, già felicemente avviato con un’ottima partecipazione, mette al centro la socializzazione e l’integrazione attraverso la pratica sportiva. Grazie alla preziosa collaborazione di atleti e società sportive locali, che ringrazio calorosamente e che sono l’anima pulsante di ‘Outgether’, diamo a tutti la possibilità di vivere lo spazio pubblico in modo sano, inclusivo e gratuito. Dagli scacchi al beach rugby, dallo yoga al judo, fino al basket e al fitness in spiaggia: il cartellone offre appuntamenti praticamente per ogni pubblico, ma l’evento più atteso è forse il Vertical Summer Tour, che farà tappa il 18 e 19 agosto sulla Spiaggia di Piazza Dogana a Marina di Ragusa, portando con sé sport, giochi e ospiti d’eccezione come Rudy Zerbi e Giorgio Prezioso.”

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