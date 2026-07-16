Basket. Virtus Ragusa investe su Porcu: un giovane “4” alla corte di Recupido

Ragusa, 16 luglio 2026 – Un grande palcoscenico per dimostrare quanto vale: Marco Porcu arriva alla SuperConveniente Virtus Ragusa di basket per conquistarsi lo spazio che merita. Dopo aver vissuto una stagione in un contesto altamente competitivo come quello di Mestre, in Serie A2, il lungo classe 2006 è pronto a misurarsi nel campionato di Serie B Interregionale, alla prima vera esperienza lontano da casa. La sua firma rientra nella linea scelta dalla società, che vuole affiancare ai giocatori più esperti elementi giovani, intraprendenti e ancora lontani dall’aver espresso tutto il proprio potenziale.

Ala forte dotata di braccia lunghe e grande propensione al rimbalzo, Porcu possiede anche un buon uno contro uno e la capacità di attaccare il canestro. “La sua presenza – dice coach Recupido – dovrà garantire dinamismo e fisicità, contribuendo ad alzare il livello delle rotazioni. La giovinezza e l’intraprendenza possono inoltre diventare uno stimolo per tutto il gruppo, compresi gli elementi più maturi”.

Nell’ultima stagione Porcu si è messo particolarmente in evidenza nel campionato Under 19 Eccellenza con la Gemini Mestre, chiudendo tredici partite a 12,1 punti di media. Le sue migliori prestazioni sono arrivate contro Udine e Oderzo (con 24 punti a referto). Il lungo si è affacciato anche in A2, andando a referto contro Cento, ed era parte del roster che nella stagione 2024-25 aveva ottenuto la promozione dalla B Nazionale al termine dello spareggio con Montecatini.

“Sono molto contento di far parte di questo progetto – dice Porcu – in una piazza come Ragusa dove c’è una grande cultura di pallacanestro. Il coach mi ha illustrato la sua idea per questa stagione e sono convinto che ci sarà un ottimo percorso di crescita sia individuale che a livello collettivo che ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

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