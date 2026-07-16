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Attualità | Comiso

Comiso. Il pizzaiolo Carmelo Celeste ha vinto il Guinness Word Record della pizza di Napoli

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Comiso, 16 luglio 2026 – È comisano il pizzaiolo che ha vinto il Guinness Word Record della pizza a Napoli. Si tratta di Carmelo Celeste. I complimenti del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari
“Carmelo Celeste e la sua associazione di pizzaioli, è un altro cittadino di Comiso che, come tanti altri, porta alto il nome della nostra città – commenta il sindaco- sebbene da molti anni vive e lavora all’estero. Recentemente ha avuto l’onore di partecipare, insieme alla sua associazione di pizzaioli, al Guinness World Record per la pizza. Un risultato straordinario, raggiunto grazie a passione, sacrificio e lavoro di squadra. Reputo che Carmelo, come tanti giovani Comisani, rappresenti un messaggio positivo per tutti coloro che, pur vivendo lontano dalla propria terra, continuano a onorarla con il proprio lavoro. A lui e alla sua associazione, da parte mia, della mia Giunta e a nome di tutta Comiso, i più sentiti compli

menti e l’auspicio di raggiungere obiettivi sempre più alti”.

Comiso 16 luglio 2026

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