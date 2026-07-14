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Attualità | Modica

Club Inner Wheel Monti Iblei, Elvira Poidomani è la nuova Presidente

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MODICA, 14 Luglio 2026 – Sabato 11 luglio, nella splendida cornice del Resort Pietre Nere di Modica, il Club Inner Wheel Monti Iblei ha celebrato il suo appuntamento più solenne e atteso: la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”. In un’atmosfera carica di emozione e spirito associativo, il sodalizio ha suggellato il cambio alla guida del Club, vedendo il passaggio ufficiale del collare e della campana dalla Presidente uscente, Stefania De Rosa, alla Presidente entrante, Margherita Elvira Poidomani.

La serata non è stata soltanto un momento di rito, ma una tappa fondamentale per riflettere sul cammino percorso. Stefania De Rosa, giunta al termine di un biennio di mandato, ha ricevuto il sentito ringraziamento di tutte le socie per aver guidato il Club con equilibrio, dedizione e una visione sempre attenta alla crescita del sodalizio. Sotto la sua guida, sono state numerose le iniziative che hanno lasciato un segno tangibile sul territorio, rafforzando al contempo i legami di amicizia e solidarietà all’interno del gruppo.

Il testimone passa ora a Margherita Elvira Poidomani, che ha delineato le linee programmatiche per l’anno sociale 2026/2027, introducendo il tema ispiratore “Crescere e Fiorire”. Un motto che racchiude l’impegno per i mesi a venire: un percorso dedicato al potenziamento del service, con un occhio di riguardo rivolto alle necessità della comunità, alla valorizzazione del territorio e al supporto concreto verso le giovani generazioni.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza di figure di spicco dell’Inner Wheel, tra cui la Vice Governatrice del Distretto 211, Anita Monaco Portelli; la Past Governatrice e attuale Presidente dell’Inner Club Ragusa Centro, Lucia Di Paola Guzzardi; e la Deputee Rappresentante Nazionale e socia benemerita del Club, Anna Bruno Curto. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza e il prestigio dell’evento, ribadendo la coesione del Club all’interno del più ampio tessuto associativo.

L’evento è stato inoltre l’occasione per accogliere con gioia tre nuove socie, un segnale di vitalità e rinnovamento per il Club, che continua a rinnovare il proprio impegno verso valori condivisi. La serata si è conclusa tra gli auguri unanimi rivolti a Margherita Elvira Poidomani e al nuovo Consiglio Direttivo, pronti a tradurre in azioni concrete i propositi di un nuovo anno all’insegna della dedizione e del service.

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