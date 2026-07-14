Ragusa, Servizi sociali: oltre 199 mila euro al Distretto Socio-Sanitario 44 che si conferma secondo in Sicilia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Ministeriale n. 85 del 3 luglio 2026, ha assegnato al Distretto Socio-Sanitario 44, di cui il Comune di Ragusa è Ente capofila, un finanziamento di 199.446,77 euro per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale relativo all’annualità 2025, confermando il secondo posto, rispetto all’ammontare del contributo, su 55 distretti in Sicilia come entità del contributo ( al primo posto il distretto di Palermo con una popolazione 10 volte maggiore).

Il decreto prevede inoltre una prenotazione di risorse pari a 205.660,00 euro per il 2026, confermando la continuità dell’investimento statale a sostegno dei servizi sociali territoriali. Il finanziamento rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto dal Distretto 44 nella costruzione di un sistema di welfare sempre più qualificato, capace di garantire servizi di prossimità e una presa in carico efficace delle persone e delle famiglie che vivono condizioni di fragilità.

Il Distretto Socio-Sanitario 44, che comprende i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, serve una popolazione di 98.964 abitanti e può contare su 20,63 assistenti sociali equivalenti a tempo pieno. Questa dotazione di personale consente al Distretto di garantire una presenza di assistenti sociali superiore allo standard minimo previsto dai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) (1 ogni 5000 abitanti), fissato dalla normativa nazionale. In termini pratici, il Distretto

dispone di un numero di assistenti sociali (1 ogni 4.797 abitanti) maggiore rispetto allo standard minimo richiesto per una popolazione di queste dimensioni, assicurando così una più elevata capacità di presa in carico e di risposta ai bisogni della comunità.

Il dato certifica la capacità organizzativa del Distretto e testimonia l’impegno costante del Comune di Ragusa, quale Ente capofila, e degli altri Comuni del Distretto nel rafforzamento del Servizio Sociale Professionale. Il Distretto di Ragusa si pone adesso l’obiettivo di raggiungere il rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti che sarebbe in assoluto uno dei primi a livello nazionale; l’occasione è data dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 131 dell’8 maggio 2026 che riguarda l’ acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli Ambiti territoriali e dei Comuni per il potenziamento del servizio sociale professionale ai sensi di quanto stabilito dalla legge 178/2020 art. 1 commi 797 e seguenti. Il Comune di Ragusa, capofila del Distretto 44, ha già inviato in data 24 giugno 2026 al Ministero la documentazione richiesta.

«Il decreto del Ministero rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto dal Distretto Socio-Sanitario 44 e dal Comune di Ragusa come Ente capofila. Il superamento dello standard minimo nazionale di dotazione del Servizio Sociale Professionale dimostra che investire in professionalità qualificate significa rafforzare la capacità delle istituzioni di accompagnare le persone, le famiglie, le persone anziane, le persone con disabilità e tutte le cittadine e i cittadini che attraversano situazioni di fragilità. Continueremo a investire nella qualità dei servizi e nella professionalità degli operatori e delle operatrici, perché un welfare di prossimità forte è il presupposto per una comunità più inclusiva e coesa», dichiara l’Assessora alle Politiche per l’Inclusione e ai Servizi Sociali Elvira Adamo.

Le risorse ministeriali contribuiranno a consolidare il Servizio Sociale Professionale e a rafforzare ulteriormente la capacità del Distretto di attuare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, offrendo risposte sempre più tempestive, qualificate e vicine ai bisogni della comunità.

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