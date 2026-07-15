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Politica | santa croce camerina

Santa Croce Camerina, consegnato il nuovo scuolabus elettrico: più sicurezza, comfort e sostenibilità per gli studenti

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Santa Croce Camerina, 15 luglio 2026 – Nuovo importante investimento del Comune di Santa Croce Camerina a favore della comunità scolastica. Il sindaco Peppe Dimartino e la Giunta comunale hanno accolto la consegna del nuovo scuolabus elettrico acquistato dall’Ente e destinato al servizio di trasporto degli studenti.
Si tratta di un mezzo moderno, sicuro e confortevole da 20 posti, che entrerà in servizio con l’inizio del prossimo anno scolastico e che consentirà di offrire alle famiglie un servizio sempre più efficiente e attento alle esigenze degli studenti.
L’acquisto è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 75 mila euro ottenuto dal Comune di Santa Croce Camerina ed erogato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione, nell’ambito delle misure volte a promuovere l’innovazione e la sostenibilità nei servizi destinati al mondo della scuola.
Il nuovo mezzo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento dei servizi comunali e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente. Lo scuolabus elettrico garantirà infatti elevati standard di sicurezza e comfort, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dell’impatto ambientale.
“Con la consegna di questo nuovo scuolabus elettrico – dichiara il sindaco Peppe Dimartino – continuiamo a investire sui nostri giovani e sulla qualità dei servizi offerti alle famiglie. È un risultato importante che guarda al futuro della nostra comunità, coniugando sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale. Vogliamo garantire ai nostri studenti mezzi sempre più efficienti e moderni, all’altezza delle esigenze del presente e delle sfide del futuro”.
Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Barone, agli uffici del III Dipartimento e agli uffici del IV Dipartimento, che hanno seguito tutte le fasi dell’iter progettuale e amministrativo che ha portato all’acquisto del mezzo.
Lo scuolabus sarà operativo a partire da settembre. Per il momento, l’augurio dell’Amministrazione comunale è rivolto agli studenti e alle loro famiglie affinché possano trascorrere serenamente il periodo estivo, con la consapevolezza di poter contare, dal prossimo anno scolastico, su un servizio di trasporto ancora più moderno, sicuro e sostenibile

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