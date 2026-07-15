Asp Ragusa. Il dottor Luca Lucenti è il nuovo Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera

Ragusa, 15 luglio 2026 – L’ASP di Ragusa, all’esito della selezione pubblica per titoli e colloquio, ha conferito al dottor Luca Lucenti l’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera. Oggi la firma del contratto alla presenza del Direttore generale, Giuseppe Drago.

La struttura coordina l’approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici destinati ai presìdi aziendali, supportando i reparti nella gestione delle terapie.

Lucenti, classe 1975, dirigente farmacista dell’ASP dal 2008, ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dell’appropriatezza prescrittiva, anche in qualità di membro del gruppo di lavoro regionale per la rilevazione di inappropriatezze. Nel corso della sua attività professionale ha gestito la governance dei farmaci A-Pht (prontuario ospedale territorio) assumendo un ruolo centrale tra tutti gli stakeholders coinvolti.

Ha ricoperto inoltre altri incarichi come referente aziendale, maturando esperienza nella gestione delle prescrizioni tramite piattaforme digitali e nelle procedure di autorizzazione dei piani terapeutici per diversi farmaci ad alto costo. Ha svolto anche attività di informazione e supporto a favore dei medici specialisti, dei medici di medicina generale e delle farmacie di comunità.

Laureato in Farmacia, specializzato in Farmacia ospedaliera, ha conseguito un Dottorato di ricerca in Scienze farmaceutiche e un Master di 2° livello per Manager di Dipartimenti farmaceutici. È autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche, nonché relatore in vari corsi e convegni.

L’obiettivo dichiarato dal dottor Lucenti è “una maggiore integrazione dei percorsi tra ospedale e territorio, per un più rapido e snello accesso al farmaco da parte dei pazienti”. La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

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