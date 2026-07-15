Premio “Ragusani nel Mondo” ad Ignazio Giardina, da Pozzallo ai mari del mondo al comando delle navi da crociera

RAGUSA, 15 Luglio 2026 – Continua il racconto dei protagonisti della 31ª edizione del Premio Ragusani nel Mondo, in programma sabato 25 luglio in Piazza Libertà a Ragusa. Tra le eccellenze che saranno premiate quest’anno c’è Ignazio Giardina, comandante di navi da crociera originario di Pozzallo, protagonista di una lunga carriera internazionale che lo ha portato a guidare alcune delle più importanti unità della flotta Costa.

Nato a Pozzallo nel 1961 e cresciuto in una famiglia profondamente legata al mare, Giardina ha respirato fin da bambino la cultura marinara, trasformando quella che sembrava una naturale inclinazione in una vera scelta di vita. Dopo il diploma conseguito nel 1980 all’Istituto Tecnico Nautico di Pozzallo, nello stesso anno si imbarca come allievo ufficiale sulle navi di Costa Armatori, iniziando un percorso professionale destinato a portarlo nei mari di tutto il mondo.

Le prime esperienze si sviluppano tra navi da carico, petroliere e il servizio di leva nella Marina Militare. Nel 1989 torna stabilmente in Costa, compagnia che nel tempo diventa il punto di riferimento della sua carriera professionale e nella quale cresce progressivamente grazie all’esperienza maturata sul campo, allo studio e al costante aggiornamento.

Un percorso fatto di impegno, dedizione e responsabilità che lo porta, nel 2001, a raggiungere il comando di una nave da crociera ad appena quarant’anni, diventando uno dei più giovani comandanti nella storia della compagnia.

La vita in mare significa confrontarsi ogni giorno con situazioni diverse, prendere decisioni importanti e guidare equipaggi internazionali in contesti complessi. Un’esperienza che, negli anni, ha contribuito a rafforzare le sue capacità di leadership, gestione e adattamento, qualità indispensabili per chi è chiamato a condurre grandi navi da crociera nei principali porti del mondo.

Tra i momenti più significativi della sua carriera, Giardina ricorda con particolare orgoglio la partecipazione alla costruzione e all’inaugurazione di due ammiraglie della flotta Costa, la Costa Favolosa e la Costa Fascinosa. Un incarico di grande prestigio che testimonia la fiducia riposta dalla compagnia nei suoi confronti e la responsabilità di rappresentare nel mondo lo stile e la tradizione italiana attraverso navi battenti bandiera tricolore.

Dietro una carriera vissuta tra oceani e continenti c’è anche il sostegno della famiglia, punto di riferimento fondamentale in una professione caratterizzata da lunghi periodi lontano da casa, sacrifici e rinunce. Un equilibrio che gli ha consentito di affrontare con serenità le responsabilità del comando, senza mai perdere il legame con le proprie radici.

«Partecipare a questo evento di premiazione rappresenta per me non solo un onore, ma anche un’occasione per condividere un percorso professionale, una scelta di vita vissuta con passione, impegno e dedizione, che affonda le radici nella cultura e nella storia di un piccolo borgo marinaro e che ha trovato realizzazione nel grande mondo della navigazione internazionale», ha dichiarato Giardina.

La sua storia interpreta pienamente lo spirito del Premio Ragusani nel Mondo: raccontare uomini e donne che, partendo dalla provincia di Ragusa, hanno saputo trasformare passione, competenza e sacrificio in percorsi di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.

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