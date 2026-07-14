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Politica | Ragusa

Ragusa. Troppi ratti in via Monte Bianco. La Consigliera Caruso lancia l’allarme

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Ragusa, 14 luglio 2026 – La consigliera comunale Rossana Caruso ha segnalato all’Amministrazione comunale di Ragusa una situazione di potenziale rischio igienico‑sanitario in via Monte Bianco dove alcuni residenti denunciano la presenza di numerosi ratti nell’area circostante il condominio. Secondo quanto riferito, il fenomeno si sarebbe manifestato in concomitanza con la ripresa dei lavori presso il vecchio mulino Curiale, ubicato nelle vicinanze, generando forte preoccupazione tra le famiglie, anche per la presenza di bambini, anziani e animali domestici.

«Ho ricevuto una segnalazione da parte di una residente che descrive una situazione allarmante e che richiede un intervento immediato da parte del Comune – dichiara Caruso – La salute pubblica non può essere messa a rischio. È necessario che si proceda con i sopralluoghi e, se occorre, con una derattizzazione tempestiva per ripristinare condizioni di sicurezza e igiene».

La consigliera ha inoltre evidenziato che i condomini hanno già trasmesso una segnalazione all’Asp di Ragusa, chiedendo un urgente sopralluogo e l’adozione delle misure necessarie. «Chiedo che l’Amministrazione, in raccordo con l’Asp e gli uffici competenti, si attivi con la massima urgenza. È doveroso garantire ai cittadini risposte rapide e concrete, soprattutto quando si tratta di tutela della salute e della vivibilità urbana».

Caruso ha infine chiesto di essere informata sugli esiti degli accertamenti e sulle iniziative che verranno intraprese: «Il mio compito, come rappresentante istituzionale, è assicurare che le segnalazioni dei cittadini non restino inascoltate. Mi auguro che si intervenga subito per risolvere questa criticità».

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