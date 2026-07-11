Incendio nella notte a Vittoria: distrutto il negozio “Serpy”

VITTORIA, 11 Luglio 2026 – Momenti di grande paura la scorsa notte a Vittoria, dove un violento incendio ha devastato il noto negozio di abbigliamento “Serpy”, situato all’angolo tra via Roma e via Gaeta.

L’allarme è scattato intorno alle 5, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i locali dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per diverse ore per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti e agli edifici adiacenti, situati in una zona centrale e densamente popolata della città.

I danni alla struttura e alla merce all’interno del negozio sono ingenti. Al momento, la zona è stata messa in sicurezza per permettere i rilievi del caso. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta natura dell’incendio: al momento non si esclude alcuna pista, inclusa quella dolosa, sebbene saranno gli esami tecnici a stabilire con certezza cosa abbia innescato il rogo.

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foto e video Franco Assenza

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