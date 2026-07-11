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Emozioni e ricordi: la Classe V B del “Galilei” di Modica celebra il 50° dalla licenza

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 11 Luglio 2026 – Mezzo secolo è passato dai banchi di scuola, ma il legame resta indissolubile. Gli ex alunni della Classe V B del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” si sono ritrovati per celebrare un traguardo straordinario: il 50° anniversario dell’anno scolastico 1975/1976.
Per l’occasione, i protagonisti, autodefinitisi con ironia “diversamente giovani”, hanno voluto festeggiare con una torta commemorativa che riporta, oltre alla dedica speciale, le immagini del liceo e della storica classe.
Un momento conviviale che ha trasformato il ricordo in festa, permettendo a ex compagni di banco di riabbracciarsi, ripercorrere aneddoti di gioventù e celebrare un percorso di vita condiviso partito proprio tra le mura di quell’istituto. Erano presenti Giorgio Minardo, il Prof. Salvatore Lucifora, Michele Ciranna, Mimmo Maggio, Piero Bonomo, Ignazio Galota, Raffaele Bonomo, Angelo Mavilla, Vincenzo Morello, Claudio Assenza, Pina Barone, Giorgio Sarta, Mara Ragusa, Vittorio Cataldo, Enza Cannella, Vera Calvo, Corrado Giuca e Orazio Cappello.

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