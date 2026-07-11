Addio a Peppino di Capri: Se ne va l’icona della melodia italiana

CAPRI, 11 Luglio 2026 – Il mondo della musica italiana perde oggi una delle sue figure più iconiche e gentili: si è spento Peppino di Capri, l’uomo che ha saputo trasformare il pianoforte in un’estensione della sua anima e l’isola di Capri in un palcoscenico mondiale. Con la sua scomparsa, non se ne va soltanto un interprete straordinario della canzone melodica, ma un pezzo fondamentale dell’identità culturale italiana, capace di traghettare le radici napoletane verso il linguaggio universale del rock’n’roll e della musica pop internazionale.

Nato Giuseppe Faiella nel 1939, Peppino ha incarnato per decenni l’ideale della classe e della dolce vita. Il suo talento precoce, sbocciato tra le scogliere dell’isola azzurra, gli ha permesso di guardare oltre i confini regionali, contaminando la tradizione dei classici napoletani con le ritmiche incalzanti che arrivavano dagli Stati Uniti. È stata proprio questa capacità di sintesi a renderlo unico: quando negli anni ’50 e ’60 portava sul palco brani come Malatia o le sue personalissime riletture di standard americani, stava di fatto inventando un nuovo modo di intendere la musica leggera nel nostro Paese.

Non si può raccontare la sua carriera senza menzionare quel pianoforte, compagno inseparabile di una vita trascorsa sotto le luci della ribalta. Quante generazioni sono cresciute sulle note di Champagne, un brano che, ben oltre il suo successo commerciale, è diventato il simbolo perfetto di una malinconia elegante e senza tempo? E come dimenticare Roberta, Luna caprese o il doppio trionfo al Festival di Sanremo, ottenuto con brani del calibro di Un grande amore e niente più e Non lo faccio più? Peppino di Capri ha saputo restare al centro della scena senza mai sgomitare, mantenendo sempre quel sorriso accogliente e quel piglio signorile che lo hanno reso amato non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi di ogni generazione.

La sua eredità non si ferma però ai numeri dei dischi venduti o ai premi conquistati in oltre sessant’anni di carriera. La vera forza di Peppino è stata quella di essere rimasto, fino all’ultimo, un artista autentico, capace di parlare al cuore della gente semplice così come di sedurre le platee internazionali più esigenti. Ha saputo trasformare ogni suo concerto in un momento di pura magia, in cui la nostalgia del passato incontrava la vitalità del presente.

Oggi, mentre la musica italiana si ferma per un ultimo saluto a questo grande Maestro, resta la consapevolezza che le sue canzoni non si spegneranno mai. Continueranno a risuonare nei locali, nelle radio e nelle case, portando con sé quell’inconfondibile profumo di mare, di eleganza e di amore che solo Peppino di Capri ha saputo distillare nelle sue note. Se ne va un capitano di lungo corso del nostro panorama musicale, ma la scia che ha lasciato continuerà a illuminare la storia del costume italiano ancora per molto, molto tempo.

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