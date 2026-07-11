Dietro il MemuFest la festa dell’Associazione Tamburi di Giarratana

Giarratana, 11 luglio 2026 – Giarratana si prepara a vivere due giornate di grande fascino con la IX edizione del MeMuFest, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio, l’unico evento a tema medievale della provincia di Ragusa. La manifestazione, organizzata dall’associazione Tamburi di Giarratana, conferma anche quest’anno la sua capacità di unire spettacolo, cultura e rievocazione storica in un contesto suggestivo e fortemente identitario.

Nata nel 2010 e divenuta associazione nel 2012, la formazione dei Tamburi di Giarratana è oggi una realtà consolidata nel panorama culturale siciliano. Con il ritmo dei tamburi e la forza della tradizione, il gruppo anima da anni eventi e manifestazioni in tutta l’isola, portando avanti un percorso di valorizzazione dei valori e delle radici del territorio ibleo. Dal 2016, l’associazione è promotrice e organizzatrice del MeMuFest, che ogni estate trasforma Giarratana in un borgo medievale vivo e pulsante.

La prima giornata del festival, venerdì 17 luglio, si aprirà alle 19,30 con la sfilata dei gruppi partecipanti da piazza Martiri d’Ungheria verso il Parco dei Settimo, dando ufficialmente il via alla kermesse. Alle 20 spazio all’energia dei Tamburi di Giarratana, protagonisti di un’esibizione che darà il tono alla serata. Seguiranno, alle 20,15, lo spettacolo di falconeria a cura dei Falconieri della Contea e, alle 20,45, le rievocazioni storiche del gruppo Milites Trinacriae. Alle 21,15 sarà la volta dei Grifoni di Biscari, mentre alle 21,45 si esibiranno le ragazze dell’Asd Spazio Libero con performance coreografiche e l’utilizzo dei veils. Alle 22 il pubblico assisterà allo spettacolo di Nino Scaffidi, “Il fachiro dei serpenti”, e infine, alle 22,30, la serata si chiuderà con la musica medieval folk dei Musigalli. Poi, l’appuntamento sarà rinnovato al giorno dopo.

Il MeMuFest rappresenta un evento ormai irrinunciabile per Giarratana e per tutta la provincia di Ragusa, un’occasione per riscoprire la storia e le tradizioni attraverso la forza della musica, della rievocazione e della partecipazione collettiva. L’associazione Tamburi di Giarratana rinnova così il suo impegno nel promuovere la cultura e i valori del territorio siciliano, confermando il festival come un punto di riferimento per gli amanti della storia e delle atmosfere medievali.

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