Torneo delle Professioni. L’OPI Ragusa vede i quarti di finale

Ragusa, 11 luglio 2026 – L’Ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa (Opi Ragusa) continua a distinguersi nel Torneo amatoriale delle professioni, sotto l’egida della Figc iblea, conquistando due importanti vittorie che confermano il valore sportivo e umano del gruppo.

Nelle ultime due gare, Opi Ragusa ha superato Giustizia Iblea per 2-1, grazie alle reti di Simone Pacetto e Stefano Gazzè, e ha poi ottenuto un brillante successo contro i Carabinieri Ragusa con il punteggio di 6-2, firmato dalle doppiette di Gazzè e Rizza, e dai gol di Giavatto e Di Salvo.

Con questi risultati, la squadra si è qualificata per i quarti di finale, confermando la propria crescita e la coesione di un gruppo che, partita dopo partita, ha saputo unire competizione e amicizia.

Il presidente dell’Opi Ragusa, Gaetano Monsù, ha sottolineato lo spirito identitario che anima la partecipazione dell’Ordine a questa iniziativa sportiva: “Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fare sport insieme, con entusiasmo e condivisione. Il risultato agonistico è importante, ma ciò che conta davvero è il valore umano e sociale di questa esperienza. Ancora una volta, il gruppo ha voluto testimoniare la propria voglia di divertirsi e di rappresentare con orgoglio la categoria infermieristica”. Il percorso dell’Opi Ragusa nel torneo prosegue ora con rinnovata motivazione, puntando a fare bene anche nella fase successiva, ma con la consapevolezza che il traguardo più significativo è già stato raggiunto: promuovere lo sport come momento di aggregazione e di identità professionale.

Salva