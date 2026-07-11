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Ragusa | Sport

Basket, In mezzo all’area svetta ancora Big Mait: Peterson rimane alla Virtus Ragusa

Il lungo estone protagonista nello scorso campionato con 10,6 punti e quasi 7 rimbalzi
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Ragusa, 11 luglio 2026 – Presenza, centimetri, rimbalzi. La SuperConveniente Virtus Ragusa riparte da Mait Peterson, centro estone classe 2002, confermato nel roster per la prossima stagione.

Arrivato a Ragusa la scorsa estate dopo l’esperienza con la Fortitudo Agrigento, Peterson ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra, diventando uno dei punti di riferimento in termini di numeri e costanza, aumentando i giri del motore nella seconda parte del campionato.

Lungo di 208 cm per 114 kg, nativo di Tallinn, ha chiuso la regular season con 10,6 punti di media in 27 gare disputate, sfiorando i 7 rimbalzi a partita e confermando grande affidabilità anche dalla lunetta, con oltre l’83% di realizzazione. Il suo massimo stagionale è arrivato nella vittoria esterna per 87-78 sul campo di Bari, gara in cui ha realizzato 20 punti e fatto registrare 28 di valutazione, offrendo una delle prestazioni più complete del campionato.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, dove ha completato il proprio percorso tra il 2018 e il 2020, Peterson si è poi trasferito in Sicilia, maturando con Agrigento un’esperienza significativa tra Serie A2 e Serie B. A Ragusa ha confermato le sue qualità: presenza sotto canestro, mano educata da dentro l’area, fisicità, grinta e capacità di intimidazione nella metà campo difensiva.

«Sono davvero felice ed emozionato di continuare il mio percorso a Ragusa – dice Big Mait -. Questa città e questa società mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Ringrazio il club per la fiducia che continua a dimostrarmi e non vedo l’ora di tornare in campo, lavorare duramente ogni giorno e lottare insieme ai miei compagni per raggiungere grandi obiettivi.

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