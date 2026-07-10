Pozzallo. Iniziano i lavori al “buco”. Ammatuna: “Traguardo fondamentale”

POZZALLO, 10 Luglio 2026 – Finalmente!!! Sono entrate stamani in azione le ruspe nel cantiere del celeberrimo e tanto discusso “buco di Raganzino”. L’immagine dell’escavatore Komatsu giallo che svetta all’interno del perimetro transennato rappresenta l’inizio ufficiale di un intervento di riqualificazione radicale destinato a cancellare una ferita aperta nel tessuto cittadino e a sanare una situazione di stallo che aveva sollevato non poche polemiche tra i residenti della zona e le forze politiche locali (non ultimi, gli esponenti del circolo pozzallese di Fratelli d’Italia fra quelli che hanno reclamato con più forza un’azione risolutiva).

Inutile dire che, sul posto, si respira un’atmosfera di profonda soddisfazione mista a sollievo con i cittadini che si affacciano dai balconi per immortalare un momento atteso da anni e che segna il passaggio dalle parole ai fatti grazie a un coordinamento burocratico che ha permesso di sbloccare i finanziamenti necessari.

La notizia dell’apertura del cantiere ha subito fatto il giro del quartiere e ha incassato l’immediato e caloroso plauso del sindaco Roberto Ammatuna il quale ha voluto esprimere tutto il proprio compiacimento “per questo traguardo – ha detto Ammatuna – fondamentale. L’avvio dei lavori al buco di Raganzino rappresenta una vittoria della tenacia amministrativa e un impegno mantenuto nei confronti dei pozzallesi che meritano risposte certe e interventi mirati per lo sviluppo del territorio”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto che questo intervento si inserisce in un più ampio e ambizioso piano di ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture urbane volto a rendere Pozzallo una città sempre più moderna accogliente e sicura sia per chi vi abita stabilmente sia per i tantissimi visitatori che affollano le nostre spiagge durante la stagione estiva.

Nei prossimi giorni, gli operai lavoreranno a spron battuto per completare le operazioni di colmatura e messa in sicurezza dell’area seguendo un cronoprogramma dettagliato (chiusura dei lavori prevista prima dell’inizio del nuovo anno scolastico) che monitorerà passo dopo passo l’evoluzione di un’opera pubblica considerata prioritaria dall’esecutivo comunale. I lavori, ricordiamolo, prevedono opere strutturali di regimazione delle acque meteoriche per evitare allagamenti, migliorare la sicurezza degli alvei e scongiurare le esondazioni nella zona.

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