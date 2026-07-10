Beach Volley. Il punto della mattinata sportiva a Marina di Modica

Marina di Modica, 10 luglio 2026 – Sipario alzato sulla tappa Gold del campionato italiano di beach volley maschile a Marina di Modica, organizzata da Isoci con la collaborazione di Regione, Libero Consorzio Comunale e comune di Modica. Sono in corso le qualificazioni sui 4 campi dello splendido arenile dell’evento, giunto al quarto appuntamento della stagione (il secondo del circuito Gold). Sono scesi in campo i giocatori siciliani per il primo turno. Franco Arezzo e Simone Augugugliaro si sono aggiudicati il derby catanese contro Corrado Paternò Castello e Giovanni Firrincieli per 2-0. Il team, guidato da Gianpietro Rigano, si giocherà l’accesso al tabellone principale (pool Play), alle ore 17, sul campo centrale contro Matteo Camerani e Matteo Bellucci, testa di serie numero 14. I catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto hanno saltato agevolmente il primo ostacolo in due parziali contro Gian Marco Galiazzo e Nicolò Fusaro.

Giocherà la finalissima per accedere al tabellone principale anche Paolo Ficosecco (tricolore nel 2012, 3 podi alle finali scudetto) insieme con Daniele Sablone – guidati sempre da Rigano – che saranno opposti a Nicolò Mancin e Davis Krumins. Alle 17, affronteranno per un posto nel main draw Matteo Camozzi e Nicolò Saccardi. Nel femminile, salutano la tappa modicana le siciliane Ludovica Panfili e Sofia Occhipinti, battute da Giorgia Bonacina e Carolina Barbieri. Vittoria di Beatrice Meniconi (giocatrice della Pvt Modica, modicana d’adozione) e Giorgia Bernasconi che battono Arianna Ruffini e Marina Tagliapietra.

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