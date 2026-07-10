  • 11 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Luglio 2026 -
Marina di Modica | Sport

Beach Volley. Il punto della mattinata sportiva a Marina di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Modica, 10 luglio 2026 – Sipario alzato sulla tappa Gold del campionato italiano di beach volley maschile a Marina di Modica, organizzata da Isoci con la collaborazione di Regione, Libero Consorzio Comunale e comune di Modica. Sono in corso le qualificazioni sui 4 campi dello splendido arenile dell’evento, giunto al quarto appuntamento della stagione (il secondo del circuito Gold). Sono scesi in campo i giocatori siciliani per il primo turno. Franco Arezzo e Simone Augugugliaro si sono aggiudicati il derby catanese contro Corrado Paternò Castello e Giovanni Firrincieli per 2-0. Il team, guidato da Gianpietro Rigano, si giocherà l’accesso al tabellone principale (pool Play), alle ore 17, sul campo centrale contro Matteo Camerani e Matteo Bellucci, testa di serie numero 14. I catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto hanno saltato agevolmente il primo ostacolo in due parziali contro Gian Marco Galiazzo e Nicolò Fusaro.

Giocherà la finalissima per accedere al tabellone principale anche Paolo Ficosecco (tricolore nel 2012, 3 podi alle finali scudetto) insieme con Daniele Sablone – guidati sempre da Rigano – che saranno opposti a Nicolò Mancin e Davis Krumins. Alle 17, affronteranno per un posto nel main draw Matteo Camozzi e Nicolò Saccardi. Nel femminile, salutano la tappa modicana le siciliane Ludovica Panfili e Sofia Occhipinti, battute da Giorgia Bonacina e Carolina Barbieri. Vittoria di Beatrice Meniconi (giocatrice della Pvt Modica, modicana d’adozione) e Giorgia Bernasconi che battono Arianna Ruffini e Marina Tagliapietra.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube