Ragusa aderisce a RecoPet, installati 10 ecocompattatori destinati alla raccolta delle bottiglie in PET

Ragusa, 09 luglio 2026 – Il Comune di Ragusa, in collaborazione con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), aderisce al progetto RecoPet, iniziativa finalizzata ad incrementare la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET per bevande attraverso l’impiego di sistemi innovativi di conferimento e premialità destinati ai cittadini.

Il progetto prevede l’installazione nel territorio comunale di n. 10 ecocompattatori destinati alla raccolta selettiva delle bottiglie in PET ad uso alimentare, come bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi di frutta, energy drink e latte. Le posizioni saranno: ex stazione Bus via Zama, via Giambattista Cultrone, via della Costituzione, quartiere Gesuiti (Marina), Largo San Paolo, parcheggio Rabito (Padre Pio, Marina), parcheggio via Rumor, via S. Agostino, via Failla, via Vittorio Emanuele Orlando angolo via Bruno.

Gli ecocompattatori consentiranno ai cittadini di conferire direttamente le bottiglie e di ottenere, mediante l’utilizzo dell’App RecoPet, un sistema di premialità basato sull’accumulo di punti convertibili in sconti, coupon e premi messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa.

“L’obiettivo principale del progetto – spiega il sindaco, Peppe Cassì – è quello di aumentare l’intercettazione delle bottiglie in PET, migliorando ulteriormente la qualità e la quantità dei materiali avviati a riciclo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta differenziata e recupero della plastica. L’iniziativa presenta inoltre importanti ricadute ambientali ed educative, favorendo la diffusione di buone pratiche e la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’economia circolare e dell’utilizzo efficiente delle risorse.”

“Con l’installazione di ben 10 ecocompattatori sul territorio – prosegue l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – offriamo alla comunità uno strumento pratico e accessibile per fare la differenza ogni giorno. La forza di questa collaborazione con COREPLA sta nella capacità di unire la sostenibilità ambientale a quella economica: il servizio sarà infatti a costo zero per l’Amministrazione comunale, ma genererà un impatto positivo sulla qualità della nostra raccolta differenziata”.

Tutte le attività relative alla gestione del materiale raccolto, comprese la manutenzione degli ecocompattatori, la fornitura delle attrezzature di servizio, il ritiro delle bottiglie conferite, il trasporto e l’avvio a riciclo del materiale raccolto, saranno infatti integralmente curate e sostenute economicamente da COREPLA, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale.

I quantitativi di bottiglie in PET raccolti mediante il progetto saranno periodicamente comunicati da COREPLA al Comune di Ragusa e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi comunali di raccolta differenziata e di avvio a riciclo degli imballaggi in plastica.

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