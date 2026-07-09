Il miracolo rosa dei Pantani Longarini. Nati 574 fenicotteri, è boom anche di birdwatcher nel fine settimana

ISPICA, 09 Luglio 2026 – Un’immensa macchia rosa che si muove a ritmo di danza, nel cuore del Mediterraneo. Ai Pantani Longarini la natura ha firmato l’ennesimo capolavoro stagionale, ben 574 i piccoli di fenicottero che sono nati quest’anno, un dato straordinario che conferma la riserva come uno dei santuari naturalistici più importanti d’Europa. Il merito di questo successo si deve a oltre mille coppie di adulti che, come accade ormai regolarmente dal 2021, hanno colonizzato gli isolotti artificiali realizzati appositamente dalla fondazione che gestisce l’area al centro del pantano. Una scommessa di ingegneria ambientale che oggi si traduce in un trionfo della biodiversità.

Attualmente, i piccoli godono di ottima salute e mostrano già una sorprendente indipendenza. Per difendersi e crescere protetti, i pulcini hanno istituito una strategia sociale affascinante, un vero e proprio “asilo nido”, un compatto raggruppamento in cui centinaia di giovani esemplari si muovono all’unisono. A turni regolari, solo pochissimi adulti si prendono cura dell’intera nursery, permettendo così al resto dei genitori di allontanarsi in cerca di cibo nei fondali fangosi della laguna senza esporre la prole ai pericoli.

Nonostante la giovanissima età, i nuovi nati sprizzano vitalità da tutti i pori. Alcuni di loro iniziano già a prendere confidenza con le proprie piccole ali, accennando balzi e movimenti coordinati. Ma per il grande spettacolo bisognerà attendere ancora un po’, a fine estate. Una volta che il soffice piumino grigio della nascita sarà stato interamente sostituito da piume e penne, inizieranno le prove di volo vere e proprie, che riempiranno il cielo sopra la laguna di spettacolari evoluzioni aeree prima delle grandi migrazioni.

Questo incredibile spettacolo della natura non è certo passato inosservato agli occhi di tantissimi curiosi. Nel fine settimana, infatti, si registra un vero e proprio boom di presenze. Moltissimi turisti, escursionisti e amanti della natura si avventurano lungo i sentieri protetti dei Pantani Longarini con un obiettivo preciso: praticare il birdwatching. Armati di binocoli, cannocchiali e potenti obiettivi fotografici, i visitatori affollano le torrette di osservazione per immortalare la colonia, affascinati da uno scenario da cartolina unico nel suo genere.

Il successo di questa stagione non è solo un traguardo scientifico per la conservazione della specie, ma rappresenta anche una vittoria per il turismo sostenibile. L’afflusso ordinato del weekend sta generando un indotto prezioso per le comunità locali, dimostrando come la tutela dell’ambiente possa trasformarsi in un volano di sviluppo economico. Famiglie, scienziati e fotografi condividono gli spazi in perfetta armonia, trasformando ogni domenica in una grande occasione di educazione ambientale all’aria aperta.

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