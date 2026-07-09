Dario Cappello rinnova con il Modica Calcio fino al 2028

MODICA, 09 Luglio 2026 – Il Modica Calcio ufficializza il prolungamento del contratto di Dario Cappello. Il centrocampista ha sottoscritto un accordo che lo legherà ai colori rossoblù fino al 2028.

Già protagonista assoluto nella passata stagione, Cappello si è imposto come uno degli elementi più cristallini e promettenti del panorama calcistico siciliano. Grazie a una personalità spiccata e a margini di crescita evidenti, il classe 2004 è diventato un perno fondamentale nelle rotazioni di mister Filippo Raciti.

La volontà della società di blindare il ragazzo non è mai stata in dubbio: il club ha spinto con decisione per chiudere l’accordo, consapevole di avere tra le mani un talento su cui puntare con forza per le prossime stagioni.

La conferma di Cappello non è solo una mossa tecnica, ma la dimostrazione tangibile della bontà del progetto giovani intrapreso dal Modica Calcio già da diversi anni. Un percorso che sta dando i suoi frutti, trasformando profili di prospettiva in certezze inamovibili dello scacchiere tattico.

Per il giovane calciatore, il rinnovo rappresenta lo step naturale per misurarsi con ambizioni sempre maggiori. La categoria che attende il club sarà il banco di prova ideale per il centrocampista: un contesto competitivo in cui trovare i giusti stimoli e continuare il lavoro di valorizzazione che, ne siamo certi, lo porterà a raggiungere palcoscenici di alto livello.

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