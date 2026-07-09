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Attualità | Modica

Bontà Sotto le Stelle, a Modica la cena di beneficenza per sostenere la Casa Maria di Magdala

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Modica, 09 luglio 2026 – È tutto pronto per “Bontà Sotto le Stelle”, la cena di beneficenza in programma venerdì 10 luglio, alle ore 20:00, nello splendido baglio della Casa di Accoglienza Maria di Magdala, in contrada Palazzelle – Scalonazzo a Modica.

Un appuntamento che unisce il piacere della buona tavola alla solidarietà, nato dalla volontà dell’imprenditore modicano Luigi Zacco, ideatore e coordinatore dell’iniziativa insieme a Padre Emanuele Cosentini, con l’obiettivo di sostenere concretamente le attività dell’Associazione Casa del Cantico e il progetto di ampliamento della struttura, affinché possa accogliere un numero sempre maggiore di persone impegnate in un percorso di rinascita e reinserimento sociale. Il ricavato della serata sarà infatti destinato a supportare questa importante realtà, che opera quotidianamente accanto a giovani e persone in condizioni di fragilità, con il sogno di realizzare una comunità terapeutica dedicata alle dipendenze patologiche, oggi assente nel territorio provinciale. Protagonista della serata sarà anche l’alta cucina. Lo chef Luca Giannone proporrà un menu che valorizza i sapori della tradizione siciliana, a partire dal benvenuto con selezione di formaggi del territorio, salumi tipici, pane artigianale, focaccia calda e coppi dell’ortolano. Seguirà un ricco buffet di antipasti con specialità della cucina siciliana, quindi un antipasto a base di cipolla rossa brasata con fonduta di ragusano, miele e crostini. Il primo piatto sarà la Pastratedda che favi u finuccieddu e ammuru russu, pasta all’uovo con fave, finocchietto e gambero rosso, accompagnata dalla Principissedda co sucu fintu. Per secondo verrà servito il Baccalà alla Cappuccina, preparato con cipolle, uvetta sultanina e cannella in agrodolce. A chiudere la cena sarà un ricco buffet di dolci tipici modicani curato da Casalindolci.
La qualità delle materie prime sarà garantita dalla collaborazione di Radenza Coop, mentre il beverage sarà curato dall’azienda Gurrieri. Ad accompagnare la serata ci sarà l’intrattenimento musicale della band Gli Scaccia Diavoli. Nel corso dell’evento si terrà inoltre un’asta di beneficenza con opere degli artisti Ilde Barone, Giovanni Viola e Giuseppe Colombo. Anche il ricavato dell’asta contribuirà a sostenere le attività della Casa del Cantico. Una serata che promette di essere molto più di una semplice cena: un’occasione per condividere gusto, convivialità e solidarietà, offrendo un aiuto concreto a un progetto che punta a restituire speranza e futuro a tante persone del territorio.

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