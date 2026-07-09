Polizia provinciale. Identificato e denunciato il responsabile dell’incendio nell’area del mercato ortofrutticolo di Comiso

Comiso, 09 luglio 2026 – Nell’ambito dei servizi notturni programmati per il contrasto al fenomeno delle fumarole, una pattuglia della Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è intervenuta tempestivamente intorno alle ore 4,30 in contrada Mendolilla, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Comiso, dove era in atto l’abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cassette in legno e in plastica ed altri materiali di imballaggio.

L’intervento ha consentito di identificare il presunto autore del rogo, un uomo di 38 anni. Nei suoi confronti sono stati eseguiti gli adempimenti di rito per il deferimento all’autorità giudiziaria

“La nostra Polizia provinciale, con il coordinamento del Comandante Raffaele Falconieri e l’attività sul campo del Commissario Antonio Terribile, è costantemente impegnata nel controllo del territorio e nel contrasto agli illeciti ambientali. Chi viola le regole viene individuato, sanzionato e deferito all’Autorità giudiziaria secondo le procedure previste dalla legge. L’Ente conferma il massimo impegno nel proseguire le attività di vigilanza del territorio”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

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