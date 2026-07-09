Harley & Friends: 17 di passione su due ruote per due serate di festa a Modica

Modica, 09 luglio 2026 – Era il 2009 quando un gruppo di amici, uniti dall’amore per le due ruote e dal fascino intramontabile del mondo Harley-Davidson, decise di dare un nome e un’identità a quel sentimento di libertà. Forcelle allungate, cromature che brillano al sole, manubri imponenti e selle che, per quanto scomode, regalano quella sensazione unica che solo la strada sa offrire. Era questo il sogno americano che li accomunava, ma con radici profondamente siciliane. Così nacquero i Mothuka Riders Harley Gang, un club costruito su un principio semplice quanto fondamentale: il rispetto. Di quegli otto fondatori che diedero vita al club, oggi ne restano quattro. Sono le colonne portanti dei Mothuka, uomini che non hanno mai smesso di credere in quel progetto nato quasi per gioco e che, anno dopo anno, hanno difeso con orgoglio l’integrità e l’anima del gruppo. Per i Mothuka, infatti, una Harley non è soltanto una motocicletta: è il prolungamento della propria personalità, il simbolo di uno stile di vita fatto di condivisione, sacrificio, libertà e appartenenza. Da questa filosofia nasce Harley & Friends, l’evento che ogni anno richiama centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione. Una manifestazione inserita nel calendario degli eventi biker FMI, dove i club si ritrovano per condividere esperienze di viaggio, racconti di strada, idee per personalizzare le proprie moto e, soprattutto, il piacere di stare insieme. L’ingresso è completamente gratuito e aperto a tutti, motociclisti e non. L’obiettivo è vivere due giornate all’insegna della serenità, della convivialità e della passione comune, tra buona cucina, musica dal vivo, spettacoli e naturalmente tanta birra.

L’edizione 2026, la dodicesima nella storia dell’evento, si svolgerà il 10 e l’11 luglio nella Zona Artigianale di Modica (Fuori Centro) e proporrà un programma ricco di musica e intrattenimento.

Venerdì 10 luglio – Mothuka Reggae Party

La prima serata sarà dedicata alle sonorità reggae con il Mothuka Reggae Party. Sul palco saliranno artisti siciliani che hanno fatto ballare migliaia di persone nei principali appuntamenti reggae dell’isola, proponendo uno spettacolo fatto di vibrazioni positive, consolle, giochi vocali e ritmi coinvolgenti. Tra gli ospiti sono annunciati Sikula Sud, Jah Jah Vibration, MPA Roots ed Exodus Sound, protagonisti della scena reggae siciliana.

Sabato 11 luglio – Rock, live music e spettacolo

Sabato 11 luglio sarà invece la volta del grande rock. La serata vedrà protagonista la band Kiss at Chew, che porterà sul palco i grandi classici della musica rock dal vivo. A seguire il DJ set di Deddy J, accompagnato da ballerine cubiste per animare la notte fino ad arrivare all’attesissimo Schiuma Party di mezzanotte, pronto a trasformare la festa in un’esplosione di musica e divertimento.

Harley & Friends non è soltanto un raduno motociclistico: è il punto d’incontro di persone che credono ancora nei valori dell’amicizia, del rispetto e della libertà. È la dimostrazione che, quando una passione è autentica, riesce a unire persone diverse sotto lo stesso cielo, con il rombo dei motori come colonna sonora e l’orizzonte come unica destinazione. Perché, in fondo, la vera meta non è mai il punto d’arrivo, ma il viaggio condiviso con gli amici. E i Mothuka, dopo diciassette anni, sono ancora lì, in sella, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia

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