In Via Vittorio Veneto a Modica: ruba due birre in un minimarket e scappa, amici pagano il conto per evitare guai

MODICA, 08 Luglio 2026 – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in Via Vittorio Veneto, a Modica, dove un movimentato episodio avvenuto nei pressi di un genere alimentari ha attirato l’attenzione di passanti e residenti.

Secondo quanto ricostruito, un giovane è entrato nel minimarket impossessandosi di due bottiglie di birra, per poi allontanarsi repentinamente senza pagare. Il personale dell’esercizio commerciale ha fatto scattare immediatamente l’allarme, inducendo l’uomo alla fuga. Proprio durante la corsa all’esterno del locale, al giovane è accidentalmente caduta a terra una delle bottiglie, che si è infranta sull’asfalto creando attimi di apprensione tra i presenti.

Per evitare che la situazione degenerasse in una discussione accesa o in conseguenze peggiori, sono intervenuti gli amici del fuggitivo. Essendo clienti abituali del minimarket, i ragazzi hanno deciso di pagare il conto della merce sottratta, ripianando il danno e riportando la calma.

Sul posto sono, comunque, intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che erano in zona per ricostruire con esattezza l’accaduto.

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