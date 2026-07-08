Tutto pronto per “La Festa degli Artisti Sicilia 2026” in programma venerdì e sabato alla pinacoteca di Comiso

Comiso, 08 luglio 2026 – La pinacoteca di Comiso si prepara a diventare il cuore pulsante della creatività isolana. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, la città ospiterà una nuova tappa della Festa degli Artisti Sicilia 2026, un atteso appuntamento che riunirà pittori, performer, musicisti, scrittori e appassionati in un’atmosfera di condivisione e partecipazione. La prima serata, quella di venerdì 10 luglio, si aprirà all’insegna delle contaminazioni culturali.

L’apertura sarà affidata alle poesie di Maurizio Damiano, seguite dalla chitarra classica del concertista internazionale Samuel Vaccaro e dall’esibizione del tenore Dario Adamo. I tre artisti intrecceranno i rispettivi talenti in momenti di esibizione condivisa, incarnando appieno lo spirito sinergico della manifestazione.

A seguire, la compagnia Aregoladarte porterà in scena la rappresentazione “Lisistrata: potere alle donne”, unendo linguaggi espressivi diversi e complementari. Spazio anche al pianeta fashion con un quadro dedicato alla creatività sartoriale e un laboratorio incentrato sull’uso di materiali di riciclo, volto a promuovere un approccio sostenibile all’arte del vestire.

La giornata di sabato 11 luglio proporrà un ricco intreccio di formazione, tradizione e spettacolo. Si partirà con l’approfondimento “I sentieri della mente”, un incontro sul legame tra musica e benessere guidato dal cantautore e musicoterapista Saro Ingegneri. Alle 19,30, il centro di Comiso sarà attraversato dal suggestivo corteo storico Città di Avola, che porterà in città costumi tradizionali e atmosfere d’epoca. In serata l’evento entrerà nel vivo con lo show degli Artisti, per poi concludersi con l’energia dei concerti delle Band live.

Per tutta la durata della manifestazione la pinacoteca ospiterà laboratori di pittura, hobbistica e creatività. Gli appassionati di letteratura potranno scoprire le ultime opere degli scrittori siciliani Giuseppe Ioppolo e Gaetano Tizza. Non mancherà un pizzico di illusione grazie alla Maga Benny, pronta a incantare il pubblico di tutte le età.

L’intera kermesse sarà seguita in diretta da Radio Sole, sotto la guida del direttore Gaetano Milazzo. Inoltre, le telecamere del programma televisivo “Mi Racconti”, condotto da Milena Traviglia, dedicheranno una puntata speciale all’evento, che andrà in onda su Tva Catania.

La colonna sonora dell’evento sarà arricchita dalle performance live delle band Naif & The Band e Gli Artisti per caso.

“Sono davvero felice – sottolinea il patron e direttore artistico, Maurizio Di Mauro – di presentare i protagonisti di questa festa, che realizzeranno l’evento in piena condivisione e con la gioia di raccontare le proprie passioni”. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. I posti a sedere sono garantiti fino a esaurimento della capienza logistica della struttura.

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