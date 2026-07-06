Territorio a Comiso: una bella pianta che Stefano Cappuzzello sta facendo crescere

Comiso, 06 luglio 2026 – Risale a non più tardi di due mesi fa la nomina di Stefano Cappuzzello a Commissario di Territorio per Comiso.

La presenza di Territorio a Comiso si inserisce nel solco di una comunità costantemente in crescita in provincia,

una crescita favorita dal fatto di costituire un riferimento preciso per quanti sono attenti alla politica di qualità nelle città in cui vivono e lavorano, e non solo.

Come in altre realtà del ragusano, la scelta di Stefano Cappuzzello si è rivelata ottimale per aver saputo attrarre le giuste attenzioni in una realtà dove non sono poche le sensibilità rivolte ad una forza civica, forte e consolidata, che vuole vivere la politica da protagonista

Sin dai primi giorni del suo mandato Cappuzzello aveva allacciato, nella sua nuova veste, i rapporti con quelle risorse delle quali conosceva concretezza e qualità per portare avanti un progetto di ampio respiro al servizio della comunità.

E ha presto avuto riscontro alle sue percezioni, trovando seguito al suo progetto di far crescere anche a Comiso la buona pianta di Territorio.

A soli due mesi dal conferimento dell’incarico di Commissario di Territorio a Comiso, Stefano Cappuzzello ha già aggregato un gruppo fatto di giovani, brillanti e ricchi di valori umani che lo rendono orgoglioso del lavoro che sta portando avanti.

“Ho pensato a lungo a chi volessi accanto in questo viaggio. Fin dall’inizio avevo chiaro che chi sceglieva di abbracciare questo progetto doveva possedere requisiti specifici: amore profondo per la nostra terra, menti pensanti, tenacia e il desiderio sincero di rispondere ai bisogni della comunità. Non è stato semplice, ma questo primo, straordinario risultato è arrivato. Ci unisce una visione comune: attuare la politica del fare. Condividere questi ideali rappresenta la nostra più grande forza, il motore che guiderà ogni nostra azione concreta per la città di Comiso.” Queste le parole profonde di Stefano al momento di presentare la sua squadra che lo collaborerà nell’attività di strutturazione del movimento, in vista degli appuntamenti della nuova stagione politica che saranno scanditi dalla presenza organica di Terrirono a Comiso e nella realtà provinciale.

Accanto a Stefano Cappuzzello, per affermare una presenza forte e pregnante dal punto di vista politico, ci saranno Giuliana Gianninoto, che si occuperà di welfare e diritti sociali, Andrea Rizza che seguirà l’importante comparto di infrastrutture e mobilità, Pietro Fede si occuperà di turismo, Hiba Arif di sanità e Mario Cutraro di istruzione

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