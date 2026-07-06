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Aeroporto Catania. Niente voli fino alle 10 di martedì

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CATANIA, 06 Luglio 2026 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio,permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 10 ora locale di domani 7 luglio.
L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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