CATANIA, 06 Luglio 2026 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio,permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 10 ora locale di domani 7 luglio.
L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.
Aeroporto Catania. Niente voli fino alle 10 di martedì
CATANIA, 06 Luglio 2026 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri 5 luglio e oggi 6 luglio,permane l’interruzione delle attività di volo in arrivo all’Aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 10 ora locale di domani 7 luglio.
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