Ragusa. Gara europea per il nuovo Servizio di Trasporto Pubblico Urbano

Ragusa, 06 luglio 2026 – Dopo il servizio-ponte, con un aumento consistente delle linee e della frequenza, e quindi degli utenti che lo hanno utilizzato (oltre 330.000 nel 2025), arriva una nuova svolta per il servizio di trasporto pubblico urbano di Ragusa. Il Servizio 3 “Mobilità Sostenibile” del Comune ha pubblicato sulla piattaforma telematica Tutto Gare, la procedura aperta europea per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) passeggeri su gomma a carattere urbano.

L’appalto, del valore complessivo di € 11.272.727,20, ridisegnerà i collegamenti cittadini con una visione moderna, ecologica e di lungo periodo.

La concessione avrà infatti una durata di 9 anni e prevederà la copertura di 582.000 chilometri annuali, articolati su un totale di 11 linee. La documentazione completa è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Ragusa: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it/gare/dettaglio.php?codice=2519

“Il nuovo piano di mobilità – afferma il sindaco, Peppe Cassì – introduce profonde innovazioni destinate a migliorare radicalmente l’esperienza di viaggio dei cittadini, valorizzando l’efficienza e la sostenibilità ambientale. Mi piace evidenziare in particolar modo 5 punti:

– Nuove linee strategiche: Vengono istituite ufficialmente la Linea UNESCO, la linea per la Zona Industriale e la linea Pianetti.

– Tempi di percorrenza tagliati: Le tratte principali vedranno una drastica riduzione dei tempi di attesa e di viaggio, scendendo a un massimo di 45 minuti.

– Linea Verde quotidiana: Diventa strutturato il collegamento rapido per Ibla (Linea Verde), che opererà tutti i giorni superando la precedente fase sperimentale.

– Flotta prevalentemente elettrica: grazie a un importante finanziamento intercettato tramite il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), i mezzi saranno ecologici e supportati da pensiline e paline di fermata completamente rinnovate.

– Attenzione al sociale e digitalizzazione: Il servizio introduce forti incentivi e agevolazioni per i giovani, potenziando l’accessibilità per anziani e disabili, con un focus mirato sulla digitalizzazione complessiva dei servizi.

Questo bando rappresenta la “messa a terra” della nostra visione per la città, superando completamente anni, anzi decenni, di un servizio pubblico carente e assai poco utilizzato, per offrire a Ragusa gli standard delle grandi realtà europee.”

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