Rotary Club Ragusa: Giovanni Scollo è il nuovo presidente. Passaggio della campana alla Collina dei Ricordi

RAGUSA, 05 Luglio 2026 – Il suono della campana ha segnato ufficialmente un nuovo inizio per il Rotary Club Ragusa. Nella suggestiva cornice della Collina dei Ricordi, si è celebrata la cerimonia del “Passaggio della Campana”, uno dei momenti più solenni e ricchi di significato per la vita del club service. La serata ha sancito la conclusione del mandato della presidente uscente, Katia Blasco, che ha passato idealmente il testimone e il collare al presidente entrante Giovanni Scollo. Sarà lui a guidare il sodalizio ragusano per l’anno rotariano 2026-2027, tracciando le linee programmatiche dei prossimi mesi.

L’evento è stato vissuto all’insegna di una profonda partecipazione, in un clima di sincera gratitudine e amicizia rotariana. È stata l’occasione ideale per tracciare il bilancio del percorso umano e sociale compiuto nell’ultimo anno e, al contempo, per rinnovare con vigore l’impegno del Club al servizio della comunità e del territorio.

A dare ulteriore prestigio e rilevanza istituzionale alla cerimonia è stata la presenza di massime cariche rotariane, tra cui Francesco Arezzo, Presidente del Rotary International per l’anno 2025-2026, e Salvatore Buonincontro Puglisi, Assistente del Governatore per il Distretto 2026-2027. La serata ha visto inoltre la partecipazione di numerose autorità civili e rappresentanti del mondo dell’associazionismo locale, che hanno voluto testimoniare la forte sinergia tra il club e il tessuto cittadino. Tra gli ospiti intervenuti spiccano il Sindaco di Ragusa, l’avvocato Giuseppe Cassì, il Questore, Salvatore Fazzino, il Presidente del Rotaract Club Ragusa, Carmelo Giannone, e la Presidente del Lions Club Ragusa, Ornella Licitra.

La comunità rotariana ha espresso un sentito ringraziamento a Katia Blasco, lodata per la dedizione, l’equilibrio e l’esemplare spirito di servizio dimostrati nel corso di tutta la sua presidenza. Subito dopo, gli sguardi si sono rivolti al futuro: a Giovanni Scollo e ai componenti del nuovo Consiglio Direttivo sono andati i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i soci, pronti a vivere questa nuova stagione con entusiasmo, responsabilità e una concreta attenzione alle esigenze del territorio ragusano.

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