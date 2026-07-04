Modica, festa di fine anno all’asilo nido di via Muzio Scevola: un viaggio tra arte, bellezza ed emozioni

Modica, 04 luglio 2026 – Si è svolta oggi la festa conclusiva dell’anno educativo 2025/2026 presso l’asilo nido comunale di via Muzio Scevola, a Modica. Un momento di grande gioia e condivisione che ha visto protagonisti i bambini, le famiglie e l’amministrazione, a coronamento di un percorso ricco di esperienze, crescita e grande impegno pedagogico. Il vero cuore pulsante della struttura e della riuscita di questo anno educativo è stato lo straordinario lavoro quotidiano svolto da tutte le operatrici dell’asilo. Con passione, competenza e una profonda sensibilità, l’intero team ha saputo guidare i più piccoli in un percorso di crescita sereno e stimolante. La festa odierna è stata proprio la sintesi perfetta del grandioso lavoro di squadra di tutto il personale che lavora presso la struttura, capace di tradurre in attività pratiche e coinvolgenti un progetto pedagogico ambizioso intitolato “Educare alla bellezza: un viaggio tra musica, arte ed emozioni” (come ricorda anche il suggestivo arco di cartone e materiali riciclati allestito all’ingresso. Le operatrici hanno saputo mettere al centro l’espressione artistica e, soprattutto, l’educazione affettiva e la gestione delle emozioni — dalla paura alla gioia, fino alla rabbia — dimostrando come l’asilo nido non sia un mero luogo di custodia, ma uno spazio di altissima valenza formativa. Grazie alla loro dedizione, i bambini hanno imparato a riconoscere e gestire le proprie emozioni fin da piccolissimi, ponendo le basi per lo sviluppo di personalità forti e consapevoli. A rappresentare l’Amministrazione Comunale era presente l’assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Concetta Spadaro, che ha espresso parole di profonda gratitudine e ammirazione per l’eccellente lavoro e la professionalità dimostrata da tutto il personale della struttura di via Muzio Scevola. L’assessore ha colto l’occasione per ricordare che sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e ha annunciato importanti novità per il potenziamento dei servizi all’infanzia nel territorio di Modica. Con il prossimo anno educativo 2025/2026, infatti, l’offerta comunale si amplierà notevolmente grazie all’apertura di due nuovi asili nido: uno situato in via Garibaldi e l’altro nella frazione di Frigintini (zona Gianforma). Un investimento concreto che viaggia di pari passo con la valorizzazione del personale educativo, per garantire alle famiglie modicane standard assistenziali e didattici sempre più alti.

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