  • 5 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Luglio 2026 -
Cronaca

Modica. La diocesi di Noto in lutto. Morto Padre Vittorio Bonfanti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

05 Luglio 2026 – Padre Vittorio Bonfanti è tornato alla casa del Padre. Padre Vittorio, missionario d’Africa (Padri Bianchi) era stato ordinato sacerdote nel 1977. Aveva lavorato vent’anni in Mali, ed era stato direttore della rivista “Africa” e provinciale del suo istituto in Italia. Aveva fatto parte della comunità missionaria di Modica  insieme con Francesca Sarritzu, della Comunità Missionaria di Villaregia, Adriana Marsili, delle Missionarie di Maria/Saveriane, e Carlo Uccelli, dei Missionari Saveriani.
Il vescovo Salvatore Rumeo invita a pregare per la sua anima, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla Congregazione dei Missionari Saveriani e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e voluto bene. Inoltre il vescovo, informato della missione di Padre Vittorio a Modica, ringrazia tutti coloro che sui social lo ricordano per la sua forza, tenacia, fede, fratellanza e creatività pastorale.

Questo il ricordo di P. Giovanni Treglia: «Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della morte di Padre Vittorio Bonfanti. È una notizia che lascia un grande vuoto, ma anche una profonda gratitudine. Per me Padre Vittorio è stato un compagno di viaggio, un fratello con cui abbiamo condiviso i primi passi della comunità missionaria intercongregazionale di Modica. Insieme abbiamo cercato di dare un volto concreto alla missione dell’accoglienza, aprendo le porte e il cuore a tanti uomini e donne che, dopo aver lasciato la propria terra, arrivavano qui in cerca di un futuro migliore. Di lui porterò sempre nel cuore la sua straordinaria umanità. Era un missionario e un sacerdote capace di farsi prossimo con semplicità, di vedere il volto di ogni persona e di restituire dignità a chi spesso si sentiva invisibile. Per tanti migranti che giungevano senza nessuno, Padre Vittorio è stato quel “qualcuno”: una famiglia, un padre, un punto di riferimento, una presenza fedele. Personalmente gli sono grato perché abbiamo condiviso sogni, fatiche e speranze. Ci siamo sostenuti a vicenda, e la sua testimonianza ha reso possibile anche il mio cammino, incoraggiandomi a continuare ancora oggi questo servizio. Grazie, Padre Vittorio, per la tua vita donata senza riserve. Il bene che hai seminato continuerà a vivere nelle persone che hai accolto, amato e accompagnato. Riposa nella pace del Signore».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube