Modica. La diocesi di Noto in lutto. Morto Padre Vittorio Bonfanti

05 Luglio 2026 – Padre Vittorio Bonfanti è tornato alla casa del Padre. Padre Vittorio, missionario d’Africa (Padri Bianchi) era stato ordinato sacerdote nel 1977. Aveva lavorato vent’anni in Mali, ed era stato direttore della rivista “Africa” e provinciale del suo istituto in Italia. Aveva fatto parte della comunità missionaria di Modica insieme con Francesca Sarritzu, della Comunità Missionaria di Villaregia, Adriana Marsili, delle Missionarie di Maria/Saveriane, e Carlo Uccelli, dei Missionari Saveriani.

Il vescovo Salvatore Rumeo invita a pregare per la sua anima, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alla Congregazione dei Missionari Saveriani e a quanti lo hanno conosciuto, stimato e voluto bene. Inoltre il vescovo, informato della missione di Padre Vittorio a Modica, ringrazia tutti coloro che sui social lo ricordano per la sua forza, tenacia, fede, fratellanza e creatività pastorale.

Questo il ricordo di P. Giovanni Treglia: «Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia della morte di Padre Vittorio Bonfanti. È una notizia che lascia un grande vuoto, ma anche una profonda gratitudine. Per me Padre Vittorio è stato un compagno di viaggio, un fratello con cui abbiamo condiviso i primi passi della comunità missionaria intercongregazionale di Modica. Insieme abbiamo cercato di dare un volto concreto alla missione dell’accoglienza, aprendo le porte e il cuore a tanti uomini e donne che, dopo aver lasciato la propria terra, arrivavano qui in cerca di un futuro migliore. Di lui porterò sempre nel cuore la sua straordinaria umanità. Era un missionario e un sacerdote capace di farsi prossimo con semplicità, di vedere il volto di ogni persona e di restituire dignità a chi spesso si sentiva invisibile. Per tanti migranti che giungevano senza nessuno, Padre Vittorio è stato quel “qualcuno”: una famiglia, un padre, un punto di riferimento, una presenza fedele. Personalmente gli sono grato perché abbiamo condiviso sogni, fatiche e speranze. Ci siamo sostenuti a vicenda, e la sua testimonianza ha reso possibile anche il mio cammino, incoraggiandomi a continuare ancora oggi questo servizio. Grazie, Padre Vittorio, per la tua vita donata senza riserve. Il bene che hai seminato continuerà a vivere nelle persone che hai accolto, amato e accompagnato. Riposa nella pace del Signore».

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