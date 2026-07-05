Dalla Youth League alla maglia rossoblù: Stefano Maiorana è un nuovo giocatore del Modica Calcio

MODICA, 05 Luglio 2026 – Il Modica Calcio lancia un chiaro segnale sul proprio futuro calcistico e, nell’ambito della linea verde tracciata dal progetto tecnico targato Pitino-Gugliotta, ufficializza l’arrivo dell’attaccante Stefano Maiorana. Classe 2007, il giovane centravanti si lega ai colori rossoblù sposando appieno la filosofia societaria, da sempre orientata a valorizzare i migliori talenti del territorio e a costruire solide fondamenta per i successi di domani.

Nato a Ragusa, per Maiorana si tratta di un suggestivo ritorno a casa dopo aver vissuto esperienze formative di primissimo piano nel calcio che conta. Il suo percorso di crescita lo ha visto infatti protagonista nei prestigiosi settori giovanili di Fiorentina e Venezia. Con la maglia della compagine viola, il giovane attaccante ha avuto modo di misurarsi in contesti competitivi e formativi come il campionato Primavera, arricchendo il proprio bagaglio internazionale grazie al debutto nella UEFA Youth League. Il valore e le qualità del giocatore non sono passati inosservati nemmeno a livello federale, tanto da fargli guadagnare la chiamata e diverse presenze con la maglia della Nazionale italiana Under 17.

Ora per lui si aprono le porte della prima squadra all’ombra del “Vincenzo Barone”. Maiorana si metterà da subito a disposizione di mister Pasquale Raciti e del suo staff, che avranno il compito di gestirne l’inserimento e di curarne la maturazione tecnica, tattica e personale. L’arrivo di un profilo così promettente rappresenta un tassello importante per il Modica Calcio, deciso a recitare un ruolo da protagonista valorizzando le risorse locali e la freschezza dei suoi giovani atleti.

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