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Sequestro di merce contraffatta alla Fiera di San Giovanni: l’intervento della Polizia Locale

A Vittoria sequestrati oltre 120 paia di occhiali e numerose borse che riportavano marchi prestigiosi palesemente contraffatti
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VITTORIA, 05 Luglio 2026 – Nel corso dei controlli straordinari predisposti in occasione della tradizionale Fiera di San Giovanni, a Vittoria, il personale della Polizia Locale ha messo a segno un’importante operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione all’interno degli spazi espositivi dell’Emaia.

L’attività investigativa e di controllo sul campo, coordinata in prima persona dal Comandante Alessandro Basile, ha permesso di individuare e porre sotto sequestro oltre 120 paia di occhiali e numerose borse che riportavano marchi prestigiosi palesemente contraffatti. Per i responsabili dell’illecito è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione si è svolta in un clima di forte tensione. Durante le fasi ispettive, infatti, alcuni dei soggetti coinvolti hanno tentato di sottrarsi ai controlli, rivolgendo minacce esplicite agli operatori della Polizia Locale nel tentativo di bloccare l’azione legale. La situazione è stata gestita grazie alla freddezza, alla professionalità e alla determinazione del personale intervenuto che, supportato tempestivamente dagli agenti della Polizia di Stato, ha riportato la calma. I responsabili sono stati quindi fermati e trasferiti presso gli uffici del Comando di via Gaeta per l’identificazione e gli adempimenti di rito.

Al termine dell’intervento, il Comandante Basile ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli operatori Gentile, Callea e Di Geronimo della squadra annonaria, nonché all’Ufficiale di turno Molè, lodandone lo straordinario spirito di servizio, la disponibilità e l’alto senso del dovere dimostrati in un contesto operativo non privo di rischi.

L’esito dell’operazione è stato accolto con forte soddisfazione anche dal Sindaco Aiello. Informato del brillante risultato, il primo cittadino ha espresso il proprio sincero apprezzamento per l’azione svolta, evidenziando il ruolo cruciale e il costante impegno profuso quotidianamente dalla Polizia Locale. Un impegno che spazia dalla tutela della legalità e del commercio regolare fino alla salvaguardia della sicurezza stradale e dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha così rinnovato la propria gratitudine al Comandante e a tutto il corpo di Polizia Locale per la competenza e la dedizione messe costantemente a servizio della comunità.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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