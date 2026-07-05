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Attualità | Modica

Visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Tra i volontari anche il modicano Giannì

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LAMPEDUSA, 05 Luglio 2026 – In occasione della storica visita apostolica di Papa Leone XIV sull’isola di Lampedusa, la macchina della Protezione Civile si è prontamente attivata, mettendo in campo un massiccio dispiegamento di forze e volontari per garantire la sicurezza, la gestione dell’evento e il supporto logistico.
Tra i numerosi operatori accorsi dall’intera provincia di Ragusa per dare il proprio contributo, il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile (G.C.V.P.C.) di Modica è stato rappresentato in prima linea dal volontario Peppe Gianni’.
Il gruppo modicano, tramite una nota social, ha voluto esprimere il più profondo orgoglio e un grande ringraziamento al proprio operatore. Peppe ha collaborato sinergicamente con tutte le forze presenti sul territorio isolano, distinguendosi per la dedizione, lo spirito di servizio e l’altissimo senso di responsabilità che da sempre caratterizzano il corpo dei volontari.
“Grazie Peppe per aver accettato di partecipare all’evento e per aver rappresentato al meglio il nostro Gruppo” conclude il messaggio della Protezione Civile di Modica, a testimonianza del valore insostituibile del volontariato locale anche nei grandi eventi di portata internazionale.

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