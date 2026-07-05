Basket. Energia e orgoglio virtussino: Tumino resta alla SuperConveniente Ragusa

Ragusa, 05 luglio 2026 – Playmaker classe 2007, fiero prodotto del vivaio Virtus, Giovanni Tumino farà parte del roster della SuperConveniente Ragusa anche nel prossimo campionato di B Interregionale, dopo una stagione di conferme sul piano della personalità e della maturazione.

Nell’ultima stagione di Serie B Interregionale, Tumino si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni, chiudendo con 3,3 punti di media in 17′ di utilizzo. Numeri che raccontano solo in parte il suo contributo: il giovane play ragusano ha saputo farsi apprezzare soprattutto per l’intensità difensiva, l’aggressività, la disponibilità al lavoro “sporco” e la capacità di dare energia alla squadra ogni volta che è stato chiamato in causa, rivelandosi decisivo.

Il suo è un cammino costruito negli anni, tra settore giovanile e prima squadra, fino a diventare un elemento pienamente integrato nel gruppo senior. La sua conferma rappresenta una scelta di continuità e prospettiva: è un investimento su un giocatore cresciuto in casa, che ha dimostrato a pieno il proprio valore e che, per età, mentalità e margini tecnici, può dare un grande contributo alla squadra di coach Recupido.

“Sono felice che anche nella prossima stagione vestirò la maglia della squadra in cui sono cresciuto. Per me – dice Tumino – è motivo di orgoglio continuare questo percorso in un ambiente che considero casa e che mi ha dato tanto, sia come giocatore che come persona. Affronterò questo nuovo anno con ancora più determinazione, voglia di migliorare e di dare il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra

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