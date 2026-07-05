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Sport

Barocco Race 2026: il Team Sempredicorsa ASD protagonista alla 15ª edizione

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05 Luglio 2026 – Si è conclusa con grande entusiasmo la **15ª edizione della Barocco Race 2026**, un appuntamento ormai atteso e riconosciuto nel panorama podistico siciliano, capace di unire sport, cultura, amicizia e valorizzazione del territorio.

Le strade e gli scorci del barocco hanno accolto atleti, appassionati, famiglie e sostenitori, regalando una giornata intensa e ricca di emozioni. La manifestazione ha confermato ancora una volta la sua forza: non solo una gara, ma una vera festa dello sport, vissuta con rispetto, condivisione e spirito di squadra.

A rappresentare il “Team Sempredicorsa ASD” nella gara di “24 km”  è stato il Direttore Generale **Fabio Biagio Fidone**, presente alla partenza e protagonista di una prova affrontata con determinazione, confermando una splendida forma fisica. Il tempo fatto registrare sulla distanza è risultato inoltre inferiore di alcuni secondi rispetto a quello ottenuto nella scorsa edizione, un segnale importante di continuità, impegno e crescita personale. Una gara in allenamento in considerazione della prossima gara fra due settimane alla Stra Livigno.

Nella gara di **10 km**, con partenza da Modica, il Team Sempredicorsa ASD ha potuto contare sulla presenza di due atlete determinate e appassionate: **Margaret Bellofiore**, proveniente da Noto, e **Concetta Battiato**, proveniente da Bologna.

Ottimo il risultato ottenuto da Margaret Bellofiore, salita sul podio con un prestigioso **3° posto nella categoria SF50**, confermando carattere, preparazione e continuità di rendimento.

Grande soddisfazione anche per Concetta Battiato, che ha conquistato un eccellente **4° posto nella categoria SF con un pb personale nella distanza**, al termine di una gara affrontata con energia, concentrazione e grande determinazione.

Le prestazioni degli atleti del Team Sempredicorsa ASD rappresentano un risultato importante per la società, che continua a crescere e a essere presente con orgoglio nelle manifestazioni sportive Nazionali e locali, unendo atleti provenienti da diverse città e accomunati dalla stessa passione per la corsa.

 

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