Aeroporto Catania. Chiuso il settore C1 a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Interrotte le attività di volo in arrivo

Conseguentemente al momento sono interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo a Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto.

Catania, 5 luglio 2026 – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche di oggi domenica 5 luglio, a causa della rotazione dei venti è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1) fino alle ore 5:00 di domani mattina 6 luglio.

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