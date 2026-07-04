Fondi al Centro per l’Impiego di Modica: è scontro politico sulla paternità dei finanziamenti

MODICA, 04 Luglio 2026 – Il via libera al finanziamento per il potenziamento del Centro per l’Impiego di Modica rappresenta indubbiamente una notizia positiva per il territorio, segnando un passo avanti concreto nel miglioramento dei servizi al cittadino e nelle politiche attive del lavoro. Tuttavia, l’annuncio del provvedimento ha riacceso il dibattito politico locale, sollevando polemiche sulla reale paternità dei fondi e sulle modalità con cui la notizia è stata veicolata all’opinione pubblica.

Al centro della contestazione vi sono le recenti dichiarazioni del deputato regionale Ignazio Abbate e della giunta guidata dal sindaco Maria Monisteri, che ha espresso un ringraziamento esplicito all’onorevole Nino Minardo per l’impegno profuso nella vicenda. Una narrazione, questa, contestata da chi chiede maggiore trasparenza istituzionale, accusando il centrodestra modicano di essersi attribuito meriti parziali e di aver taciuto l’origine reale delle risorse economiche.

L’intervento si inserisce, infatti, all’interno del Piano nazionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego. Sebbene la gestione pratica dei bandi e l’attuazione dei piani regionali spettino alla Regione Siciliana, la dotazione finanziaria principale proviene direttamente dai fondi del PNRR. Si tratta di un percorso strategico che affonda le sue radici nelle scelte macroeconomiche avviate a livello nazionale dal Governo Conte nel 2019 e successivamente ereditate e strutturate dal governo Draghi.

La critica mossa all’amministrazione locale e ai suoi rappresentanti da parte del Movimento 5 Stelle riguarda proprio la tendenza a etichettare l’operazione sotto la generica voce di “finanziamenti regionali”, un espediente comunicativo che, secondo i detrattori, rischierebbe di trasformare un traguardo amministrativo collettivo in mera propaganda elettorale.

“Se da un lato la città di Modica – insieme ai vicini centri di Ragusa e Vittoria – si appresta a beneficiare di una struttura più moderna ed efficiente, dall’altro il caso riapre il dibattito sulla correttezza dell’informazione pubblica – attaccano dal M5S – . In un contesto in cui i risultati sul territorio sono spesso il frutto di una complessa filiera istituzionale che attraversa diversi colori politici e livelli di governo, l’onestà intellettuale e la trasparenza sull’utilizzo dei soldi dei contribuenti rimangono passaggi fondamentali per garantire una corretta informazione ai cittadini”.

foto nino sparacino

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