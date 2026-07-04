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Cronaca | Vittoria

Detenzione domiciliare violata, scatta l’ordine di carcerazione a Vittoria

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VITTORIA, 04 Luglio 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione per cumulo di pene.

Il provvedimento, che dispone la revoca dei benefici precedentemente concessi, è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. Il destinatario della misura si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare, una condizione che tuttavia non ha impedito il reiterarsi di condotte illecite.

A far scattare la stretta dell’Autorità Giudiziaria sono state le ripetute violazioni delle prescrizioni accertate dai poliziotti di Vittoria. Gli agenti del Commissariato, nell’ambito dei quotidiani e rigorosi controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno documentato e segnalato tempestivamente ogni inosservanza da parte dell’uomo, rendendo così inevitabile l’inasprimento della misura.

Una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del Commissariato per il disbrigo delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito dagli agenti presso la Casa Circondariale di Ragusa. All’interno dell’istituto penitenziario l’uomo dovrà scontare la pena residua definitiva di 3 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione, comminata per la commissione di diversi reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

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