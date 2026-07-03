Santa Croce Camerina, lotta alle fumarole: controlli intensificati, interventi mirati e sanzioni ai responsabili

Santa Croce Camerina, 03 luglio 2026 – Prosegue con determinazione l’attività di contrasto al fenomeno delle fumarole nel territorio di Santa Croce Camerina, nell’ambito di un’azione costante di monitoraggio, prevenzione e repressione portata avanti dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Squadra Tutela del Territorio della Polizia Locale.

Il fenomeno, nonostante una sensibile riduzione registrata negli ultimi anni grazie all’intensificazione dei controlli e all’azione repressiva, continua a manifestarsi con episodi riconducibili a comportamenti illegali da parte di soggetti che compromettono la qualità dell’aria e la sicurezza ambientale.

In uno degli ultimi interventi, a seguito della segnalazione diretta del sindaco Peppe Dimartino, che rientrando a casa ha notato una densa colonna di fumo tra le serre, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. La Squadra Tutela del Territorio e la squadra Antincendio della Protezione civile sono intervenute tempestivamente, riuscendo, anche grazie all’utilizzo di un drone, a individuare il terreno interessato e a spegnere un rogo che coinvolgeva non solo scarti agricoli, ma anche rifiuti di varia natura.

Parallelamente, nelle attività di controllo svolte alle prime luci dell’alba, la squadra Tutela del Territorio ha individuato e bloccato sul nascere ulteriori episodi di combustione illecita. I responsabili sono stati identificati e sanzionati secondo la normativa vigente.

Il Comune conferma la linea della tolleranza zero nei confronti di tali condotte, che rappresentano un grave danno per l’ambiente e per la salute pubblica.

“Chi accende una fumarola brucia la salute della comunità, avvelena l’aria e causa un danno devastante a tutto il territorio. Nonostante i risultati ottenuti grazie all’azione repressiva degli ultimi anni, esistono ancora comportamenti inaccettabili da parte di una minoranza di irriducibili. La risposta delle istituzioni è e resterà ferma e immediata”, dichiara il sindaco Peppe Dimartino.

“La lotta a questi fenomeni parte dal basso: dalle segnalazioni dei cittadini, dal controllo costante del territorio e dalla tempestività degli interventi. Il lavoro della Squadra Tutela del Territorio e della Polizia Locale è fondamentale e rappresenta un presidio quotidiano di legalità e tutela ambientale. Il messaggio è chiaro: non faremo un solo passo indietro nella difesa della salute pubblica e del nostro territorio”, conclude il primo cittadino.

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento agli operatori impegnati nelle attività di controllo e ai cittadini che continuano a collaborare attraverso le segnalazioni, contribuendo in modo determinante all’individuazione e al contrasto degli episodi illeciti

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