Vittoria, spacca la vetrina di un negozio per rubare la cassa: identificato e denunciato dai Carabinieri

Vittoria, 03 Luglio 2026 – Nell’ultimo fine settimana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti tempestivamente presso un noto esercizio commerciale della città, dove era stata segnalata l’effrazione della vetrata d’ingresso. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che un malvivente, agendo in solitaria, aveva infranto il vetro utilizzando una grossa pietra per poi introdursi rapidamente nei locali. Una volta dentro, l’uomo era riuscito ad asportare il registratore di cassa, che custodiva una modesta somma di denaro contante, insieme a un contenitore destinato alle mance del personale dipendente.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’immediata analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’attività. Visionando i filmati, i Carabinieri sono riusciti a riconoscere chiaramente il volto del responsabile: si tratta di D.S.S., un 44enne originario di Vittoria e già ben noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Le ricerche dell’uomo sono scattate sin da subito, concentrandosi sia nei pressi della sua abitazione sia nei luoghi solitamente frequentati dal sospettato, portando al suo rintracciamento nel corso della mattinata successiva. Messo di fronte alle proprie responsabilità, l’uomo ha collaborato indicando ai militari il luogo esatto in cui si era disfatto del registratore di cassa. La refurtiva è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario, sebbene ormai priva del denaro custodito all’interno. La somma sottratta, secondo l’ipotesi degli investigatori, potrebbe essere stata immediatamente impiegata dal 44enne per l’acquisto di una dose di cocaina, sostanza che i militari gli hanno trovato addosso e che è stata prontamente sequestrata. Alla luce di quanto emerso, l’individuo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con l’accusa di furto aggravato, oltre a ricevere una contestuale segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Nello stesso arco temporale, l’intenso pattugliamento notturno del territorio ha portato a un ulteriore intervento da parte dell’Aliquota Radiomobile di Vittoria. I militari hanno infatti sorpreso in strada P.G., un giovane vittoriese di 22 anni che in quel momento si trovava in evidente stato di agitazione. Da un controllo più approfondito è emerso che il ragazzo non solo stava violando la misura restrittiva degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, ma nascondeva anche un tirapugni. L’arma è stata sequestrata e il 22enne è stato deferito alla Procura della Repubblica iblea per i reati di evasione e possesso abusivo di strumenti atti all’offesa. Per entrambi i soggetti fermati nel fine settimana, l’effettivo grado di responsabilità penale sarà accertato e verificato nel corso del formale iter processuale, così come stabilito dalle normative vigenti.

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