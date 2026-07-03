Riorganizzazione dei tratti della strada Provinciale n. 67 litoranea Pozzallo – Marza soggetti al divieto di sosta

ISPICA, 03 Luglio 2026 – Importanti novità in arrivo per la viabilità costiera del ragusano. Il Settore II della Polizia Locale del Comune di Ispica ha emesso una nuova ordinanza (la n. 58 del 1° luglio 2026) che riorganizza integralmente i divieti di sosta con rimozione forzata lungo la Strada Provinciale n. 67 Pozzallo–Marza.

Il provvedimento si è reso necessario per far fronte alle continue mutazioni morfologiche della fascia costiera. A queste si aggiungono i recenti interventi di straordinaria manutenzione, i restringimenti di carreggiata e il prolungamento dei marciapiedi. Le nuove regole mirano a garantire la sicurezza stradale in un tratto fortemente sollecitato dal boom di turisti e residenti estivi, ma non solo. L’obiettivo principale è evitare il blocco della circolazione causato dalle soste selvagge su entrambi i lati della carreggiata, una condizione che in passato ha rischiato di ostacolare il transito dei mezzi di emergenza come ambulanze e Vigili del Fuoco.

Una delle notizie più rilevanti per i pendolari e i bagnanti riguarda la revoca della precedente ordinanza provinciale che decretava la chiusura totale del tratto tra il km 6+850 e il km 7+800. Quella porzione di litoranea era stata sbarrata al transito di veicoli e pedoni a tempo indeterminato a causa dei gravissimi danni infrastrutturali provocati dalle mareggiate del “ciclone Harry” ad inizio 2026. Con il ripristino delle condizioni minime di transito, la strada torna finalmente fruibile, seppur sotto una nuova e rigida regolamentazione.

I nuovi divieti di sosta riguarderanno la fascia compresa all’interno del centro abitato di Santa Maria del Focallo e Marina Marza (dal km 3+000 al km 11+700). Di seguito i 7 tratti specifici dove sarà applicata la rimozione forzata, guardando in direzione Pachino:

1. Km 3+170 al Km 4+060 (Lato Sinistro): Dall’intersezione con la ex S.P. 121 (Soda Thanks) fino all’incrocio con via Acque Basse (p. 2).

2. Km 4+300 al Km 4+360 (Lato Destro): Dall’incrocio di via Zecchino fino all’attività commerciale “da Biagia” (p. 2).

3. Km 4+300 al Km 4+910 (Lato Sinistro): Da via Zecchino fino a circa 50 metri prima di via del Villaggio (p. 2).

4. Km 7+270 al Km 7+400 (Lato Sinistro): Tratto compreso tra la stazione di servizio Giap e Via del Fiordaliso (Casa Rosa) (p. 2).

5. Km 7+410 al Km 9+000 (Lato Destro): Dalla “Casa Rosa” fino a via Ucca-Marina, in corrispondenza del marciapiede (p. 2).

6. Km 10+000 al Km 10+850 (Lato Sinistro): Da Capo Sud fino all’incrocio con via Ayrton Senna (zona chiosco 500) (p. 2).

7. Km 11+350 al Km 11+700 (Lato Sinistro): Da via del Grande Salato fino al civico 36, nei pressi dell’area attrezzata per i camper (p. 2).

L’ordinanza specifica che qualsiasi altro divieto di sosta precedentemente istituito sulla S.P. 67 e non incluso in questo elenco è da considerarsi ufficialmente revocato.

Il comandante facente funzioni della Polizia Locale, l’Ispettore Capo Biagio Zocco, ha firmato l’atto incaricando tutti gli organi di Polizia Stradale di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni, applicando le sanzioni previste dal Codice della Strada ai contravventori. Contestualmente, il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune si occuperà di installare i nuovi cartelli stradali provvisti di pannello integrativo per la rimozione coatta, sostituendo anche la vecchia segnaletica ormai deteriorata o mancante.

I cittadini che volessero fare ricorso contro il provvedimento amministrativo potranno farlo entro 60 giorni al TAR competente o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

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