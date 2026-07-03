Ragusa. Un fine settimana tra sport, turismo e cultura: al via la “Hyblea Randonnée” e la 15ª “Baroque Race”

Ragusa, 03 luglio 2026 – Sarà una domenica all’insegna dello sport, del benessere e della valorizzazione del territorio quella che si appresta a vivere la provincia di Ragusa. Due eventi accenderanno i riflettori sui paesaggi e sulle architetture patrimonio UNESCO del Barocco Ibleo, richiamando appassionati tra ciclisti, podisti e camminatori.

Nell’ambito delle iniziative finanziate dal bando “Bici in Comune”, proseguono infatti gli appuntamenti dedicati alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Questa domenica prenderà il via il primo percorso dell’iniziativa “Su e Giù per gli altipiani iblei”, che coincide con la Seconda edizione della “Hyblea Randonnée”.

Organizzato dall’ASD Nuova Avir, l’evento propone un percorso unico nel suo genere, capace di attraversare i comuni della provincia immersi nella magia del Barocco. Un’occasione imperdibile per esplorare le bellezze del territorio a ritmo lento, in sella alla propria bicicletta. I partecipanti sono già tantissimi. Per le ultime iscrizioni e informazioni dettagliate è possibile consultare il sito audaxitalia.it o contattare Fabio ai numeri 39 338 3444991 e 39 320 3068247.

Questo network di percorsi cicloturistici non si ferma qui: è già in calendario un ulteriore appuntamento per il prossimo 11 ottobre, dal tema enogastronomico “ole…amo le catene”, mentre numerose altre iniziative sono in fase di organizzazione.

Sempre domenica, i riflettori si accenderanno sulla corsa a piedi con la 15ª edizione della Baroque Race, la suggestiva “sfida dell’arte” che ha già registrato centinaia di iscritti. L’evento, che unisce le tre perle UNESCO di Ragusa, Modica e Scicli, si snoda lungo un tracciato di 24 km da vivere tutti d’un fiato.

L’organizzazione è firmata dall’Asd Atletica No al Doping Ragusa, con il sostegno delle amministrazioni comunali delle tre città coinvolte. Il percorso si preannuncia intenso nella sua prima parte, dal quinto all’undicesimo chilometro nella Valle dell’Irminio fino a Modica, per poi lasciare spazio a lunghe e spettacolari planate fino al traguardo di Scicli.

Per proteggere gli atleti dal caldo, le partenze sono state strategicamente anticipate. Si comincerà alle ore 06:00 da Piazza Pola, a Ragusa Ibla, con lo start della Walking Ragusa, la prova non competitiva che si snoderà sullo stesso percorso della gara principale. Successivamente, alle ore 07:00, prenderà il via la gara lunga di 24 km, sempre dalla medesima piazza. Alle ore 08:00 scatterà invece la Baroque Sprint, valida sia come gara agonistica sia come prova Walking, con partenza dalla zona del Teatro Garibaldi in Corso Umberto a Modica. Per tutte le formule, l’arrivo è previsto in Via Penna a Scicli, nei pressi di Piazza Italia.

Il ritiro del pettorale potrà essere effettuato già nella giornata di sabato, dalle ore 16:00 alle 19:00, direttamente nella zona di partenza a Ragusa, oppure domenica mattina a partire dalle ore 05:30. Per quanto riguarda la Baroque Sprint, il ritiro dei pettorali sarà attivo domenica mattina dalle ore 07:00 in Corso Umberto a Modica.

Il territorio ibleo si conferma così un palcoscenico a cielo aperto ideale per il turismo sportivo, capace di coniugare la fatica della competizione con lo stupore della bellezza artistica e naturale.

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