Quartiere San Bartolomeo a Scicli. Micarelli: “Servono interventi urgenti per sicurezza e viabilità”

SCICLI, 03 Luglio 2026 – Il quartiere di San Bartolomeo necessita di risposte immediate e non più rimandabili. Sabrina Micarelli, consigliera comunale del gruppo Noi Moderati ha deciso di raccogliere e rilanciare con forza il grido d’aiuto e le segnalazioni dei residenti della zona, ormai esasperati da una situazione di totale disagio che si protrae da mesi e che incide pesantemente sulla loro quotidianità.

“L’attuale soluzione tecnica adottata lungo l’arteria stradale principale del quartiere – dice l’esponente del civico consesso sciclitano – si sta rivelando del tutto inadeguata. Parliamo di una via ad alto flusso veicolare, utilizzata quotidianamente come collegamento strategico verso Modica e percorsa persino dal trenino turistico. Le lastre metalliche installate sulla carreggiata continuano a produrre rumori molesti a ogni passaggio di mezzo, rendendo impossibile il riposo dei residenti già a partire dalle prime ore del mattino. Questa condizione di costante inquinamento acustico va avanti dallo scorso mese di aprile, compromettendo seriamente la qualità della vita delle famiglie che abitano nel quartiere”.

I disagi, tuttavia, non si fermano all’aspetto acustico. In caso di pioggia, la struttura posizionata sul manto stradale non consente un corretto deflusso delle acque piovane, creando pericolosi ristagni che aumentano sensibilmente il rischio di incidenti e mettono a repentaglio la sicurezza stradale. A ciò si aggiunge una condotta sconsiderata da parte di molti automobilisti e motociclisti: il tratto in questione viene spesso utilizzato come una vera e propria “pista di lancio”, con veicoli che sfrecciano a velocità sostenuta mettendo a repentaglio l’incolumità dei pedoni.

A rendere il quadro ancora più preoccupante e l’urgenza evidente è lo stato di degrado delle infrastrutture esistenti: anche in prossimità della monumentale chiesa del quartiere, le grate stradali risultano divelte — come ampiamente documentato anche da testimonianze video —, evidenziando una situazione di pericolo oggettivo per i cittadini e per i tantissimi passanti.

“È evidente come non ci si trovi soltanto di fronte a un problema di vivibilità per i residenti, ma anche a un grave danno d’immagine per l’intera città di Scicli, specialmente in un periodo in cui il nostro territorio accoglie numerosi turisti e visitatori. Per queste ragioni, si chiede all’Amministrazione Comunale un intervento urgente, strutturale e risolutivo, che superi una volta per tutte le soluzioni tampone finora adottate e che restituisca finalmente sicurezza, vivibilità e decoro a una zona strategica della città. Inoltre, riteniamo indispensabile e non più differibile valutare con urgenza la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in quel tratto. Si tratterebbe di una misura concreta e immediata per la moderazione della velocità dei veicoli e per la reale tutela dei pedoni. La sicurezza dei nostri cittadini e la dignità dei quartieri devono tornare a essere una priorità assoluta dell’azione amministrativa”.

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